نزار العقيلي: (ما بين عثمان ميرغني والقحاطة) ولماذا توتر حميدتي؟





في كل يوم الشعب السوداني قاعد يكتشف حجم جديد للمخطط الشيطاني الكبير .. معلومات الاستاذ عثمان ميرغني صدمت الناس .. و دي طبعا” معلومات حقيقية لكن الاستاذ عثمان ميرغني ما عنده التفاصيل الكاملة و اجتهد في إنه يحلل المعلومة .. و في الحقيقة إنو الحصل في ١٥ ابريل ده عبارة عن خطة قديمة تم تحديثها ..

يعني دي خطة مفترض كان يتم تنفيذها في صباح فض الإعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة .. اسلوب الصدمة .. ضرب نار من مواقع مختلفة حول القيادة و قتل متظاهرين و إغلاق المنافذ حول القيادة عشان الجيش يفتح ابوابه للمتظاهرين و لحظتها من بين المتظاهرين يتفتح حصان طروادة و يسيطروا على القيادة و يتقدم المشهد ضابط من الجيش السوداني تحت حماية المليشيا و لحظتها ح يتم اعتقال البرهان و كباشي و العطا و اتهامهم بقتل المتظاهرين امام القيادة و كانوا ح يتقدموا للمحاكمات بمباركة شعبية وااااسعة جدا .

السيناريو ده فشل يوم فض الإعتصام بسبب ذكاء و نباهة قائد قوة المظلات المسؤل من تامين القيادة لامن رفض انو يتم فتح البوابات .. خطط شيطانية كبيرة جدا بتتكسر قدام ذكاء و نباهة ضباط صغار .

في يوم ١٣ ابريل بدأت المليشيا تتحرك و تتموضع في مواقع استراتيجية و كان المخطط انو بعد ترتكز كل قوات المليشيا في المواقع الاستراتيجية على راسها قاعدة مروي الجوية ح يتدخل الوسطاء و يقرروا انو يجمعوا البرهان و حميدتي في إجتماع و ده الإجتماع الكان مقرر انو يتنفذ صباح السبت ١٥ ابريل .. و حسب الخطة حميدتي ما كان ح يجي للإجتماع .. الخطة مطبوخة على انو ح يتحركوا ضباط من داخل القيادة موالين للمليشيا و للقحاطة و يحتجزو البرهان و يعلنو إنقلابهم تحت حماية المليشيا و بمباركة من القحاطة الحاضنة السياسية للإنقلاب .. الحصل شنو يلا ؟

الحصل إنو ضباط الجيش الخونة يفترض انو يحتجزو البرهان الساعة خمسة صباحا و يرفعوا الإشارة لحميدتي بتمام المهمة .. لكن الضباط ما رفعوا الإشارة و ما حصل اي تحرك ضد البرهان .. جات الساعة ستة صباحا وحميدتي اتوتر .. جات سبعة .. جات تمانية .. حميدتي ما كان عارف انو الضباط المعتمد عليهم اتحلو و اتبلو و مشو لي الله .. لحظتها قرر حميدتي انو قواته هي التقوم بتنفيذ المهمة .. و حدث ما حدث .

قبل كم يوم حللت التسجيل المسرب بتاع اردول و ذكرت خلال التحليل إنو المشوار ده خاص باجتماع أمني او إجتماع مع قوى سياسية ..

و الايام اثبتت انو القحاطة عملو مصالحات مع بعضهم في القاهرة .. و حذرت في التحليل القحاطة و قلت ليهم ما تشمتوا في تسجيلات اردول المسربة لانو انتو زاتكم وقعتو في فخ التسجيلات .. حاليا” مواقف القحاطة الاخيرة بتثبت إنو القحاطة وقعو في افخاخ اكبر من التسجيلات .. و حاليا” في خلافات حادة جدا” بيناتهم في القاهرة .. اتهامات و تخوينات شديدة و كل يوم بتجيهم ضربة موجعة من حيث لا يحتسبوا .

و يااااااما ح تشوفوا فضائح و تقولو العقيلي قال لينا .. الرجاء من الأحباب مساعدتنا في حماية الصفحة لانها بتتعرض من فترة طويلة لبلاغات عطلت وصولها للناس .. الصفحة بتتعرض لبلاغات و صاحب الصفحة بتعرض لبلاغات و تهديدات .. ما تشيلو هم صاحب الصفحة .. اذا كانوا القحاطة تربية صلاح قوش فصاحب الصفحة تربية الفريق عمر محمد الطيب ربنا يرحمه و يغفر ليه .. فارقنا في صمت و في أيام صعبة .. ما تخافو على اخوكم لانو برضو تربية المحجوب و حطبة و عابدين .. ما تشيلو همي .. بس اعملو حماية للصفحة بالمشاركات لانها صفحتكم انتو .

بكرة اذا ربنا احيانا جهزوا القهوة عشان عايزين نتكلم عن شيخ الأمين و ما ادراك ما شيخ الأمين .

نزار العقيلي