



خالد سلك سياسي مصنوع من الكيزان وإنتهازي ومستهبل وكان بروج لإنتخابات البشير ٢٠٢٠ ، وهو أحد الذين فرتقوا الثورة بحرصه على المحاصصة وإستوزار كل من هب ودب وهو أيضاً أحد الذين كانوا يروجون لفكرة عدم إمكانية نجاح ثورة شعبية تقتلع الكيزان ،

وبعد أن خاب ظنه ونجحت الثورة كان أحد الذين أسمهوا في فشل الفترة الانتقالية بحرصه على فرض العسكر و الجنجويد كشركاء وكمان إشتغلوا معاهم كومبارس كحكومة إسمية لا تملك سوى ألقاب ومناصب منزوعة القرار .

رغم كل هذا نرفض تعرضه لأي عنف جسدي مهما كانت مبرراته ، هو سياسي مستهبل يجب أن يهزم بأساليب سلمية وأن يتم إنتقاده حتى يستغيث .

الإحتفاء بتعرضه للضرب ( إن صدق الخبر ) هو احتفاء بالعنف و الفوضى وإنعدام الحجة .

كمال الزين

