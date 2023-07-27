طلبه: “ضحاكات” عند السودانيين يعني “فلوس” عندنا 😃





كلمات لطيفة السودانيين هيخبوها عنا 😒

“ضحاكات” … جمع ضحكة ❤️

“ضحاكات” عندهم يعني “فلوس” عندنا 😃

اعتقد مش محتاج اشرح ليه الفلوس بتتسمى ضحاكات

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ما تحاولش تترجم اللهجات براك .. اقصد لوحدك 😌

للوهلة الأولى كنت متخيل أن المرادف ل “ساقو بالخلا” بالسوداني هي “اخدو ورا مصنع الكراسي” بالمصري.. لان ورا مصنع الكراسي ده خلا برده 😃.. فكنت في الأول كل ما تتكتب لي في التعليقات اتحسس مسدسي 😒

ساقو بالخلا يعني اشتغلوا او سرح بيه.. اخدو ورا مصنع الكراسي يعني عمل فيه اعمال منافية للآداب 😒.. وممكن تستخدم بين فرق الكورة.. يقولك الأهلي اخد الفريق الفلاني ورا مصنع الكراسي بعد مع هزمه هزيمة نكراء

محمد طلبه