خالد سلك وبقية البرغش فمن ركن النقاش إلى الوزارة أما الكوز (..)!





الكوز تلقاهو متدرج، من اتحاد الثانويات إلى لجنة الحي الشعبية إلى اتحاد الجامعة إلى رئاسة الاتحاد إلى العمل في دانفوديو إلى العمل معتمداً في سقط لقط إلى وزير ولائي في لقط سقط إلى معتمد في الخرطوم إلى وزير ولائي في الخرطوم إلى والي في شرق دارفور إلى وزير دولة ثم إلى وزير اتحادي،

أما ناس خالد سلك وبقية البرغش فمن ركن النقاش إلى الوزارة!

#من_المائدة_إلى_المزرعة

حسين ملاسي

