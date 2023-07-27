فيسبوك
ندى القلعة متقدمة جدا على مجموعة قحط
وضح جلياً أن الفنانة ندى القلعة متقدمة جدا على مجموعة قحط في موقفها الوطني وخاصةً الموقف في مناصرة الجيش وواضح أن شعبيتها( السياسية ) تفوقت على قحط
– أقترح أن تعمل قحط في الأيام القادمة ك ( كورس عازفين خلف الفنانة ) على أن نترك توزيعهم على ( الآلات ) (للجنة رباعية) ….
غير إني شخصيا أرى أن تترك ( الطبلة) لجعفر حسن وكمال عمر بالتناوب وأرى أن عرمان أنسب لآلات النفخ عسى ولعل ينصلح حالهم
حسن اسماعيل
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد