



وضح جلياً أن الفنانة ندى القلعة متقدمة جدا على مجموعة قحط في موقفها الوطني وخاصةً الموقف في مناصرة الجيش وواضح أن شعبيتها( السياسية ) تفوقت على قحط

– أقترح أن تعمل قحط في الأيام القادمة ك ( كورس عازفين خلف الفنانة ) على أن نترك توزيعهم على ( الآلات ) (للجنة رباعية) ….

غير إني شخصيا أرى أن تترك ( الطبلة) لجعفر حسن وكمال عمر بالتناوب وأرى أن عرمان أنسب لآلات النفخ عسى ولعل ينصلح حالهم

حسن اسماعيل

