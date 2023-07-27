أميرة الجعلي: والله وحشتينا يا (بري) وشوارعك، حتي (البنبان).. ربنا ينصر قواتنا المسلحة





اشتقت لبيتنا.. ومدخل بيتنا.. وشارع بيتنا

والله وحشتينا يا (بري) ووحشتنا شوارعك، حتي (البنبان) وحشنا وكان اخف علينا من العدو الدخلك وسيطر عليك

بس للاسف بقيتي منطقة عمليات لناس ما بعرفوك ولا بعرفو قيمتك، سكنوا بيوتنا ونهبوها

بس برضو حنرجع ليك وحترجعي احسن من ما كنتي

بإذن الله الفرج قريب

#ربنا ينصر قواتنا المسلحة عشمنا فيها كبير #

أميرة الجعلي