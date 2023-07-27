عزل رئيس النيجر بواسطة الجيش ..ديموقراطية فاغنر ودقلو دي نحن خابرنها كويس 😌





تم عزل رئيس النيجر بواسطة الجيش وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول وإذاعة البيان الأول إلخ إلخ من باقي طقم الإنقلابات العسكرية المعروف ..

الرئيس المعزول بحسب تصريحات أهل النيجر هو من عرب صحراء أفريقيا واللي تعتبر أقلية لا تمثل ولا ١٪؜ من التركيبة الديموغرافية والإثنية للنيجر، وليس له جذور في أي من توزيعاتهم التمنية الموجودة ..

>> دايرين يقنعونا إنو بلد أفريقي بكل تعقيداتو وولاءاتو الإثنية والقبلية بأغلبية تشكل ٩٩٪؜ ينتخبوا من ينتمي للـ ١٪؜ بكامل التراضي؟

وبعد دا يقول ليك رئيس منتخب وديموقراطية

تيسير عووضة