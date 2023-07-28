(دا البرهان ودا السودان)





في اقل من ١٠ دقائق تم احتجاز رئيس النيجر ووزيرة الداخلية من قبل قوة تتكون من سرية من الجيش تسمى باالحرس الرئاسية والله جاني الفخر والعزة وانتمائي للجيش قوة تسمى باالدعم السريع تتكون من ١٢٠الف مقاتل ٢٠٠٠عربة بكامل عتادها ومرتزقة من جميع الدول هاجموا القائد العام ٤٠ عربة في منزله تم دحرهم من قبل قوة تتكون من ٣٥فرد سيسجل لهم التاريخ بطولاتهم تم تدمير جميع هذه القوة من قبل الجيش السوداني

والله نفتخر ونعتز بهذا الجيش والله البيعمل فيهوا الجيش من تكتيك حربي وحرب مدن سيدرس في عالم التكتيل الحربي للجيوش العالمية لله دركم كل الدعم لقواتنا المسلحة وهي تدافع بكل بسالة ونكران للذات والخزي والعار لبايعي الوطن بثمن بخس .

الاوطان تبني بجيوشها.

Abuzar Ahmed