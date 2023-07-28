تبيان توفيق: في زول قالي رأيك في جعفر حسن ؟





في زول قالي رأيك في جعفر حسن ؟ قلت ليهو عباره عن مخلاية ملانه أحقاد وأوهام وكم كوم فلسفه وجعجعه والمخلاية إسمها كيس أبكر !! عشان نكون واضحين !!



زول شدة ماموهوم قال يوم سته إبريل التوقيع ويوم ١١ إبريل حيكون عندنا رئيس مجلس وزراء وبعديها الأصوات السامعنها دي حتختفي وحنسكتها ،، الحصل إنو يوم سته عداا ويوم حداشر عدااا ويوم خمستاشر كتمت فضل ساكت مئة يوم وبعديها ظهر في مصر !! ماقلت ليكم زول مخلاية ساي وتحت تحت غنماية وبتاكل فته كمان !!

تبيان توفيق