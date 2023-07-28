خطاب حميدتي ..في زول حي بيظهر بفيديو زي ده ويقول كلام ميت كده ؟





في زول حي بيظهر بي فيديو زي ده ويقول كلام ميت كده ؟

لأصحاب العقول فقط !!

✍️تبيان توفيق الماحي

بنظرة أوليه سريعه لخطاب ( الميت ) حميدتي تلاحظ بضع نقاط مهمه حتى تكتمل الصورة التى يراها البعض لتكون صالحه للإستساقه والإبتلاع !!

أولاً : الحضور خلف حميدتي( الهالك ) لأشخاص غير مألوفين لعامة الشعب السوداني سواء كان مابعد الحرب أو قبلها فالمليشيا درجت على إظهار قياداتها في فيديوهات مختلفه خلال الفتره السابقه وحتى الاجانب منهم ظهروا للعلن!!

ثانياً : يبدوا على الهالك حميدتي بأنه قد أتى لهذا الجمع في مكان ما ولكن ليس خلال فترة الحرب هذه وفي تقديري هي زياره قديمه فملابسه مختلفه تمامآ عن ملابس الحاضرين !!

ثالثاً : الظاهر ان هذا المكان ليس في الخرطوم فالأشجار تبدوا مخضره وكأنها في فصل الخريف لدرجة أن هنالك حشائش نابته على الأرض وحتى الأشجار لاتبدو مألوفه لنا في السودان !!

رابعاً : الرجل ( الهالك ) كالعاده نسي أهم القضايا التي تدور في الساحه السياسيه وأهم مبادرات الدول المجاوره وهي في تقديري أهم من الخطاب الذي وجهه لياسر العطا !!

خامساً : ولترك مساحه لإكمال الرؤيا ،، إن صحت فإن الجمعون للجنود قد يكون حقيقي ووقوف حميدتي حقيقي وخطابه حقيقي ولكنه ليس بخصوص الحرب ولابعدها إنما تم تركيب الصوت ليتواكب مع المشهد !!

سادساً : يمكنك إعادة الفيديو أكثر من مره لتعلم وتتأكد من حركة الفم عند الحديث ستجد بأنها مختلفه مع مخارج الحروف ومتقطعه وليست مرتبه بالشكل التلقائي وستجد بأن للفيديو فواصل مابين الفقرات المنطوقه كرر الفيديو وركز في العرض ستجد ذلك واضحاً

سابعاً : آخر ظهور ( للهالك ) كان يرتدي الكدمول ويحمل سلاح ولكن هنا ستجد الموقف مختلف قليلاً فحتى الملابس ظاهر عليها بأنها نظيفه وملابس الآخرين مختلفه !!

هذه نظره أوليه للفيديو يمكنك تقبلها او تركها كما هي ولكنني (مؤمنه ) تمامآ بأن هذا الفيديو ليس تلقائي ومتعوبً عليه وبإجتهاد كبير سعياً لتغبيش الواقع فالذي يعرف حميدتي جيداً سيعلم بأن من سابع المستحيلات أن يختم حديثه دون توجيه رسائل ثابته للمجتمع الدولي أو الأحزاب السياسيه أو الحديث عن الديمقراطية والدنيه أو الحركات المسلحه أو قضايا دارفور الأخيره من المستحيل أن يتجاوز الهالك كل ذلك ليختذل خطابه في ياسر العطا وكرتي واحمد هارون وأسامه ،، فهذه الرساله المسجله ماهي إلا ترجمه للواقع الذي تعيشه قحط وكالعاده تختبئ خلف المليشا وتقاتل الجيش السوداني والآن تظهر في فيديو متعوب عليه لتوجه نفس الرساله التي تتحاشا أن تقولها علناً لترسلها عبر هذا الفيديو ( الركيك ) !!

نتمنى أن يظهر حميدتي فظهوره مطلوب ومستحب في هذه الظروف التي تعيشها مليشيا الجنجويد وهي تلفظ أنفاسها الآخيره !!

تقبلوا تحياتي

تبيان توفيق الماحي أكد

