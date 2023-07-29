



ظهور حميدتي أو عدمه أو موته أو حياته

لن تغير شيئا من الواقع

من أن قواته هي قوات ميليشيات متفلتة متضربة مجرمة

تسفك الدماء بلا مبالاة

و تنتهك الأعراض

و تنهب الممتلكات

ظهورك يا حميدتي لن يرفع الغبن الذي امتلأت به صدور المواطنين تجاه جنودك

و ظهورك يا حميدتي لن يغير من حقيقة

أن قواتك عسكريا قد دحرت

و أنكم بدل التاتشرات صاروا يعتلون التكاتك و الركشات و عربات المواطنين الأبرياء

اللهك انصر قواتنا المسلحة

مصطفى ميرغني

