فيسبوك
ظهور حميدتي أو عدمه أو موته أو حياته لن تغير شيئا من الواقع
ظهور حميدتي أو عدمه أو موته أو حياته
لن تغير شيئا من الواقع
من أن قواته هي قوات ميليشيات متفلتة متضربة مجرمة
تسفك الدماء بلا مبالاة
و تنتهك الأعراض
و تنهب الممتلكات
ظهورك يا حميدتي لن يرفع الغبن الذي امتلأت به صدور المواطنين تجاه جنودك
و ظهورك يا حميدتي لن يغير من حقيقة
أن قواتك عسكريا قد دحرت
و أنكم بدل التاتشرات صاروا يعتلون التكاتك و الركشات و عربات المواطنين الأبرياء
اللهك انصر قواتنا المسلحة
مصطفى ميرغني
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد