طلبه: السودان هي نقطة التحول والمحطة الأساسية التي أنطلقت منها كل حاجة كبيرة وعظيمة في حياتي





انا اسمي محمد أمين طلبه.. ودايما بحب اذكر أمين طلبه … اللي أتعلمت منه الصبر والبذل والأقدام .. حاولت كتير أبقى زيه.. بس على رأي أمي مافيش حد زيه ❤️

أنا مش كاتب محتوى ولا بتاع تتمية بشرية ولا ده مصدر دخلي… أنا باشتغل في قطاع تكنواوجيا المعلومات.. مش مبرمج لا… انا شخص اللي بيبقى مسؤول عن انشاء وادارة وإيجاد شركات برمجيات

ساعدت افراد وشركات ومؤسسات في إيجاد حلول لتشغيل وتسهيل اعمالهم او تحقيق احلامهم… عندي علاقات ومهارات أني الاقي المورد او مقدم الخدمة المناسب لاعمالك.. بعمل ده كل يوم تقريبا بفلوس ومن غير فلوس…

أشتغلت موظف في شركات كبيرة وشركات صغيرة بعدين فتحت شغلي الخاص ونجحت وفشلت وقفلت وفتحت تاني بعدين رجعت موظف تاني

سافرت اكتر من ٢٤ دولة اغلبهم ندوات ومؤتمرات كضيف وكمتحدث أساسي… أتعزمت عند سفراء و وزراء ورجال أعمال عشان اشارك برأيي ويسمعوا وجهات نظري… روحت جامعات اكسفورد وكامبريدج والخرطوم والقاهرة والمنصورة واغلب جامعات الصعيد كمتحدث .. زرت فلاحين في أنجلترا ولوكسمبورج والمانيا وقنا واسيوط والمنصورة ومدن تانية كتير….

من وانا صغير عندي قناعة اني هيكون ليا دور في جعل الكوكب مكان افضل… أي حاجة بعملها في حياتي او في شغلي لازم يكون ليها معنى ولازم تسيب أثر

كرست حياتي للتواصل والانفتاح والدمج مع المجتمعات الأخرى… بكره العنصرية والطبقية والتمييز ومحارب في الصفوف الأولى لتوفير الفرص العادلة …

كتير بأنشر تجاربي الشخصية وبعرض جزء من حياتي الخاصة لو ده ممكن يفيد حد بحاجة او يحمي حد من حاجة

عندي قناعة تامة أن لو انا قدرت أوصل فأي حد يقدر يوصل

السودان بالنسبة لي هي نقطة التحول والمحطة الأساسية اللي أنطلقت منها كل حاجة كبيرة وعظيمة في حياتي.. اللي ما كانتش سهلة خالص هناك.. ولكن هتفضل الدولة دي ليها مكانة عزيزة و واخدة حتة من قلبي ومتربعة جواه

أنا مش كاتب محترف… وكتاباتي هنا بتكون تلقائية وعشوائية وغير منظمة .. أنا بحاول اشاركك حاجة .. اعلمك حاجة… أو افكرك بحاجة .. اديك الأمل من غير ما اخدعك ولا اسرح بيك في عوالم المدائن الفاضلة

فكن بخير يا عزيزي إلى أن نلتقي

محمد طلبه