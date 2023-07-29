3.5 مليون سوداني اتهجّر بسبب حميدتي والناس فقدت شغلها ووظائفها





شباب:

ليست القضية في انو الزول ده حي ولا ميت، وهل فيدو مركب ولا حقيقي، دي ما قضيتنا

قضيتنا في انو الزول عمل شنو!؟

الزول ده بسببه وعبر الرباطة المعاهو في نفوس قُتلت وأرواح أُزهقت ودماء أهدرت وأعراض انتهكت وبنات اغتصبت وبيوت احُتلت وممتلكات صودرت وعربات هُربت إلى دول مجاورة

قضيتنا انو 3.5 مليون سوداني اتهجّر بسببه والناس فقدت شغلها ووظائفها وأكل عيشها

ظهوره يزيده تسبب في حلول ملايين اللعنات عليه..

كل زول يشوفو ح يلعنه ويدعي عليهو

حتى لو كان ظهوره مقصود بيهو تخويف قحت بعد بيانهم الذي أدانوه فيه وانو ح يطلع ليهم فضايحهم = فهذا لا يعنينا في شيء

– كلامه واضح في انو هو مستمر في الحرب حتى تسليم (التُغمة الحاكمة)

-واصلوا جهادكم ضده يرحمكم الله وركزوا في تسليط الضوء على جرائمه وفي هاشتاق #جرائم_الدعم_السريع توثيق لجرائمهم

إيهاب إبراهيم الجعلي

