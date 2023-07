في نقطتين المجال العام مشغول بيهم اكتر من اللازم..

النقطة الأولي؛ من الاطلق الرصاصة الاولي الجيش ام الدعم السريع؟ السؤال دا ما مهم لطالما ان الناس اتفقت حول توصيف تحرك الدعم السريع كتمرد وبالتالي شرعية القوات المسلحة بتديها الحق في المحافظة علي الدولة وردع أى محاولة تمرد..

مجرد تحركات الدعم السريع نحو مطار مروي دون علم القوات المسلحة كافية لاستخدام العنف ضده كقوات متفلته خارج سيطرة المؤسسة العسكرية..

اذا القوات المسلحة هي الاطلقت الرصاصة الاولي دا بدل علي انها اكتشفت حركة التمرد وبادرت بالتصدي، واذا الدعم السريع هو الاطلق الرصاصة الاولي دا بعني ان محاولة التمرد بالاستيلاء علي السلطة كانت قاب قوسين او أدنى..

النقطة الثانية؛ حميدتي حي ام ميت؟ الفيديو حقيقي ام مفبرك؟ دا قائد قوات متمردة وجب القبض عليه حياً ام ميتاً.. اهمية الموضوع دا معنوية فقط لا غير..

In any case he is a dead man already..

الناس ما تتشتت تركز في قضيتها المركزية في دعم القوات المسلحة وتنويرها بحلول تساعدها علي انتصارها.. وإدانة التمرد وتقليل نفوذة وكشف كل الذين يقدمون له مساحات للحركة والمناورة سواء في الميدان او علي المستوي السياسي.. والعمل علي اضعافهم وتقليل نفوذهم وتمددهم..

علي الظافر