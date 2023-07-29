سواء كان حميدتي ميت او مصاب (وهو الاحتمال الراجح) لا يعدو كونه انخفاض روح معنوية للجنجويد او رفعها





تحدث كأنك ما عندك علاقة بالتكنولوجيا :

الفديو فوتوشوب ظااااااااهر 🤣

الفوتوشوب حق صور ما حق فديوهات يا ابني

لكن بتفق معاك في انو الفديو غالبا غالبا غالبا مفبرك و في مؤشرات بصرية بتدل على الحاجة دي زي ال temperature بتاعت اللون

و زي عدم نظر الجنود لحميدتي طوال فترة خطابو مما يوحي بانو غير موجود في الفديو الاصلي. بلغة اخرى نظرات و تفاعل الجنود الحولو ما متناسق مع مسألة انو هو موجود و واقف في الحتة الواقف فيها دي

و زي تداخل يد حميدتي مع الواقف جمبو ( مرة يظهر انو حميدتي هو الاقرب للكاميرا و مرة العكس)

و زي فكرة انو مافي سبب منطقي يخلي قائد يختفي ٣ شهور ما يظهر نهائيا

و يومو اليظهر يطلع في فديو مدتو دقيقة يعمل ليهو اعلان مسبق و كأنو تم التجهيز و الاعداد للفديو مسبقا بعناية فائقة.

انت زول مسيطر و محاصر القيادة و محاصر البرهان في البدروم و مستلم البلد

مفروض تظهر لينا يوميا صباح مساء و تعمل لينا وجع وش زي لمن كنت عاملو لينا بدون حرب …

شنو فاكي فينا الجوفاني و سفيان

الفديو في الغالب الاعم مفبرك و اذا صح انو مفبرك بزيد من احتمالية انو حميدتي متوفى او مصاب اصابة بالغة.

لكن كل الحاجات المبنية على استنتاجات لا تعتبر نهائية و قابلة لانها تكون صح او خطأ

يعني ممكن عادي الاحتمال الضعيف يفوز و يطلع في النهاية حميدتي حي يرزق و ممكن العكس و كلو وارد

و في جميع الاحتمالات سواء كان حميدتي ميت او مصاب (وهو الاحتمال الراجح) او اذا كان حي (وهو الاحتمال الذي يضعف كل يوم) ففي النهاية الامر لا يعدو كونه انخفاض روح معنوية للجنجويد في الاحتمال الاول او رفعها في الاحتمال الثاني. و ما حيكون في اثر كبير او تغيير فعلي في مسار الامور.

Ahmed Crash