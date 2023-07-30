لاتكن كذاب مثل خالد سفة ولا جعجاع مثل جعفر مخلاية





نصيحتي لكل الناس

صًلي صلاتك أمام الناس أجمعين وتناول كأسك لوحدٍك دون أن يراك أحد لاتحكي نكات حين غفله وإنت مبسوط أغلق فمك من الثرثره فاللذكاء الإصطناعي صاج ( طعميه ) مسخن أمامه شعب يجيد ( التلقيط ) !!

إبتعد عن الكُشري والشيشه وشيخ الأمين مابعدهم أسوأ مما قًبلهم !! لاتشرب الكولا فأنت لست أجير ،،

إياك أن تؤمن بميثاق لاللحرب فهو الحرب نفسها ولكن بٍخٍسه ،، لاتكن كذاب مثل خالد سفة ولا جعجاع مثل جعفر مخلايه ولا تجري خلف جقة زي مريم ،،

حاول أن تنظر للواقع الجاف بعينك ولاتنظر إليه بعين الدقير اليُسرى لأنه سيبدوا نرجسي آخر حاجة والدنيا حرب وكده يابيبي !!

فارق ماضيك ولاتتبع كوابيس هارون وكرتي لأنك ستكون رفيقاً لأولاد دقلو ،، كُن عميقاً في أفكارك ولا تكن رهينتاً لعُمقٍها فتلحق حمدوك وتبقى هبرنقه ،،

ما تحُكها شديد زي أحمد طه عشان ماتبقى في نظري قحاطي ،، كُن راشدًا في أفكارك ولاتكن ملطشه زي صديق المهدي الهمبول ،، أوصف الإشكاليات التي تواجه مستقبلك كماهي ولا تقُل زعمو وتبين لي !!

كن شجاعاً ولاتهرب كما هرب وجدي فكلوا مرصود في شاشه !! كن سيد نفسك وعصامي ولا تكن مثل عروه حاملاً للإبريق !! سجل هدفك بإتقان ولاتفشل مثل عرمان ،، أضمن بعديها أخلع !!

( حميدتي معروف من 2019م فولتوا مابتتبلا في مسكينتوا !!

#كلو_زي_ده

تبيان توفيق الماحي أكد