حميدتي في الحلم يقول: الله يجازي حميدتي وبرهان





كدي خليكم من موضوع حي ولا ميت

امس انا من كترت ما ساهرتا في مراجعة فديوهات حميدتي

حلمتا بليل اني راكب بص ماشي على المعبر 🤣

وحميدتي راكب في الكرسي القدامي طوالي

وكمان اتلفت علي قال لي اسمعني انت صحي قالوا المعبر الليلة قافل؟

قلت ليهو والله ما عارف لكن عادي بعملوها الجماعة ديل

قال لي والله لو قفل يكون ختونا في فتيل عديل

المشكلة ما هنا … المشكلة انو قال لي الله يجازي حميدتي وبرهان

المشكلة الاكبر اني في الحلم ما استغربتا من مفارقة انو ده هو زاتو البدعي

Ahmed Crash