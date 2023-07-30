سوداني يحكي بالتفاصيل كيف طردته قوات الدعم السريع من بيته في الخرطوم





دهوالحصل لي _1

التفاصيل دي قبل قرارهم انو يمهلوني 48ساعة عشان اطلع من بحري

الكلام ده يسألني منه الله يوم الموقف العظيم ..

بحري وفي الصافية بالتحديد والساعة كانت حوالي 8:30 يوم الثلاثاء الفات مابعملها كتير لكن اليوم داك أنا جوه البيت قاعد جنب الباب مع رزاز مطرة كنت مستمتع بيهو وداك جاري المهندس متعودين في وقت زي ده ونسات في البلد بعد ماهو يتكلم مع ناس البيت حبة،سمعت صوت عربية بتتسلل بهدوء وبتقيف وبعدها زول نزل وبيتسحب جنب حيطة الباب ،عاينت لصاحبي ونظراتنا اتفقت انو ديل زوار ليل وكالعادة بنعامل بهدوء ونطلع عليهم نحنا وده الحصل …

فتحت الباب وفعلا لقيت الاول وانتبهت للعربية بوكسي فردة عالي قلت السلام عليكم ورد السلام وطوالي خش جوه،خش جوه بليل مامطمنة،خشينا وجه داخل الشاب ده ورانا طوالي واول كلمة قالها اقعدو هناك وكان بيقصد نكون علي مسافة بعيدة منهم ودي متعودين عليها في اقتحاماتهم واللي في الغالب بيفتشو بعدها البيت،بس الحصل ماكان كده…

جه جاري زول من وراه ومعاه واحد تالت وكلهم مسلحين ولابس رسمي وده كان شايل سوط فجاة الاسلحة اتعمرت ،جو جاريين علينا وفي لمح البصر السكاكين طلعوها واتختت علي رقابنا وبدا الصراخ ياكلاب يابتاعين الاستخبارات انتو البتقتلونا وتضبحونا صح ،نحنا البتقولو الحنجويد اها الجنجويد جووكم الليلة اتشهدو علي الطلاق الليلة تضبحو ضبحة الكلاب بااولاد برهان الوسخ وخلوو يجي يحصلكم، كنت بعاين لصاحبي المعاي مامخلوع ولاخايف انا مازول قوي ولاخارق بس خلاص اتنازلت من جواي عني ورضخت واستسلمت للي حيحصل وكنت راضي، بس صدقوها لمن اقوليكم اني في اللحظة ديك اشتقت لاي زول بعرفو ومابعرفو وكان نفسي كلهم اقوليهم العفو والعافية انا ماش واتذكرت ابوي الكان بيهظر معاي الصباح وفجاة بيقولي محمد لااله الاالله وانا برد محمد رسول الله الدنيا مامعروفة يامحمد وكأنو ربنا اداني اشارة قبل الحاصل ده ولو قلت ليك اتذكرنا تفاصيل حياتنا كلها هنا ومرت في شريط سريع صدق…

اللابس الرسمي وكان زول متعصب وبيتمتم ونحنا بنتشهد بيكورك بصوت عالي في المعاو انتهو سريع ياخ ماعندنا زمن ونحنا مواصلين بنتشهد…

فجاة ادانا سوط وادو صاحبي سوط اللي كانت واحدة من اهم اسباب قعادو انو مابمشي ويخلي البيت الفيهو ريحة امو الباقية في عفشها واللي اتوفت ماتمت شهر عشان مايتسرق من الهمج والبربر ديل…

السوط جه ودورت حكاية فيها مشيت لحدي الموت بس الموت قالي خلينا نتلاقه وقت تاني

#للحكاية باقي ماقادر اكتبو بس حااواصلو معاكم مرة تانية جايز اكون قدرت استوعب حبة…

#بريدك_يابحري💔💚 والله بريدك

#الدعم_السريع_همج_بربر

ده الحصل _2

قرار المليشيا بإخلائي للمنزل

كل ماأكتبه سيسألني الله منه يوم الموقف العظيم

بعد لحظات رعب أولي وبدأ الضرب بالسياط بدأت مرحلة جديدة من التهم فبعد أن كانت التهمة أنني اتبع للاستخبارات العسكرية وان لي علاقة بالقوات الخاصة ،الان انا ضابط بالقوات الخاصة كيف مابعرف والباقين في بيوتهم داخل بحري من مواطنين هم افراد انا اقوم باادارتهم وتوجيههم وطالبوني بااخراج السلاح اللي انا ماعارفو شنو ،اخبرتهم انه لاوجود لسلاح بالمنزل وان كل مايقولونه غير صحيح ومع كل انكار مني كانو ينهالون بالضرب علي شخصي في ذات التوقيت الذي كنت اسمع فيه صوت جاري بالداخل وهو ينكر كل مايحاولون اجباره عليه،وصلت لمرحلة من الانكار ابحث عن انفجاري لكن بكل مرة كنت احاول البقاء فيها هادئ اكثر فاأنا لااحمل سلاح غير هدوئي وعقلي،اخرجو جاري والتقينا بالحوش مرة اخري ،تطور الامر لمرحلة تركو فيها جاري واتفقو انه يجب العفو عنه وراس الهوس هو انا …صفوو وخلونا نحصل مشاغلنا ياناس ده كلام واحد منهم اسمو ادم ..

هنا انتبهت لشي الناس دي بتسوق فيني لحاجة غالبا مايكون قروش وفعلا طلعوني بره البيت وبدا ادم وده واحد من منهم اللي لابس زي عسكري يضرب،وبدا رحلة جديدة من العنصرية نحنا البتقولو علينا جنجويد حرم الدم الفينا ده حر والحر عندنا بقتل سبعين وكلام همج بربر ومقارنات اثنية غريبة وفجاة تاني يقولي ياكوز والضرب متواصل فسالتو سؤال من زمان كان نفسي اسالو هو انتو الكوز ده تعريفو شنو عندكم اي زول كوز كوز غلبتو وهو بيضرب بدا يتكلم عن المكيفات والبيوت والعربات والاكل وبشكل عام الحياة الفي الخرطوم اللي نحنا عايشنها وانو حنرجع الخرطوم وحنكمها وحنقتلكم كلب كلب لمن كل حجر يقول تعال وراي كوز،وفب الحتة عرفت اني مابتكلم قدام جاهل بس ده جاهل مجنون عندو قناعات وارثة تجاه الخرطوم ككل وناسه،،،

في التوقيت ده بدات الامور تهدا مع الجار بعد ماكسرو فيهو عكاز ووصل مرحلة من الاستسلام والتفاصيل المكنتو انو يقنعهم…

وجو الاتنين الكانو بيضربو فيهو لي انا عشان مايبقو تلاتة اها نوصلو القائد الزول الفلول ده ولاننتهي هنا…

ايوااا تمام واضح انكم عايزين فعلا حاجة وانتو عايزين تساومو عليها وفعلا ده الحصل…

اسمع يااستاذ محمد نحنا لو دورنا وصلناك القيادة بالتهم دي حتتحبس نحنا عندنا ناس قاعدين محبوسين بتهم زي دي والوضع ده هناك مابتقدر عليهو فشنو نحنا اكراما للخوة حنقتل الموضوع ده هنا بس انت قدم لينا عرض يعني دهب عربية قروش اي حاجة تكون ديتك والافضل قروش وانت ديتك مليون وميتين..

ابتدت رحلة الاثبات والحليفة انو ماف عندي البقدمو اخوانكم القبلكم الجو خلصو علي العندي وعلي البيت والمكتب ببساطة ماف شي فاضل محاولات ورا محاولات كلها في الفاضي

ادم رجع يتكلم اربطو الزول اربطو وفعلا ربطوني مع السب والقذف السياط وضرب الدبشك اتحركت العربية وقالو موديني القيادة العامة اللي بالتحديد في منطقة جنب داخلية ابراهيم مالك ،وكانو في لحظة حيرفعو جاري في البوكس تاني بس نزلو…

اتحركنا ونحنا ماشين وهم شغالين نبذ في السودانين والبقولو ليهم جنجويد ومليشيا ونحنا البقينا قوات خاصة بنضبح فيهم ،واحد منهم اسمو ابكر دق لصاحبو السائق البوكسي ماتمشي القيادة امشي المظلات كبري شمبات لف طوالي وهم شغالين احسن تفدي روحك انت ميت ميت وفجاة العربية لفت غيرت شارعها…

في الطريق صرخ السائق ثابت ياكلب وده كان لشاب في الشارع وفعلا وقف ..

ارقد تحت ياود ….

وفعلا رقد نزلو عليهو ضربوهو وكتفوهو ورفعوهو معاي وبقينا اتنين مكتفين في عربية ماشين علي مصير مافاهمنو…

العربية دخلت بشارع شمبات جنوب خلت الكبري ومشت شارع الانقاذ مع اطلاق رصاص وقفهم ارتكاز ..

عرف نفسك

جاهزية يادفعة معانا غنيمة فلول

اتحرك..خليهم يمرو

وجينا داخلية ابراهيم مالك جنبها

نزلوني والشاب في البوكسي

جه واحد جديد ده شكلو القائد حقهم تحقيق وتعذيب وشئ بيحصل اقتنعت انو الناس دي بتستخدم في حجج حفظوها ليهم عشان يطلعو قروش ويغنو بيها..

القائد بلطافة كده احكي لي قصتك حكيت وحلفت ليهو انو ماف قروش وماف دهب وانو انا مافي الاستخبارات ولاالقوات الخاصة…

ايوااا يعني البره ديل قالو ليك عايزين منك قروش

قلت ليهو ايوا طلبو افدي روحي

ناداهم..الزول ده قال انتو حرامية شوفو الموضوع ده شنو

مااتفاهمو بالسياط والعكاكيز والشلاليت بدو تاني لمن جه داخل عليهم ..

احسمو الموضوع بتاع الزول ده بره هو والكلب الفي البوكسي داك

طلعوني وانا لسه مكتف ورجعوني البوكسي وودونا الخور بتاع شارع الانقاذ المعاي ده مااتفاهمو معاو كتير وواضح انو خلاف غنايم قديم وخلاف تقسيم اترمينا في الخور…

ادم البتمتم لفت المعاو قالو اتسير ماف حمام قريب تاني وببساطة بالو فينا ..

وبطبنجة بعد ماخلص ضرب الشاب رصاصة في رجلو وانا هنا اتشهدت تاني وقنعت…

اتلفت علي وانت برضو ماعايز تطلع لاالسلاح لاالرتب لاالقروش ادينا تلفون زول بعدين يجي يشيل جثتك اديتو تلفون حقي مقفول وضرب فيهو وضرب وضرب ومادخل معاو ..

ادم البيتمتم ده ماوقف من الضرب والالفاظ العنصرية وكل القرف الممكن تتخيلو والشاب كان غرقان في دمو في الخور مكتف برضو ..

رفعوني في البوكسي وخلوهو هناك رجعنا البيت البقولو قيادة المرة دي في اوضة جديدة الغرفة مضلمة مع حبة نور جاي من عمارة جنبنا بالشباك وحبه حبة ابتديت اشوف …

لقيت وانا راقد انو في زول بيتنفس جنبي وبيئن وبتأوه وبعد دقايق اكتشفت انو دي بت مرات تئن ومرات تبكي بقيت احاول اتكلم معاها بس ردها ماواضح…

جه ادم وساقني للقائد رحلة تحقيقات تاني المرة دي انتهت بإنو عندك 48 ساعة بالضبط مانلقاك حايم في الصافية ولابحري تفضي البيت شنطتك وتمرق…

وكنت بسأل اخلي بيتي امشي وين ماف مكان وقصاده كل مره كف..

كرر كلامو والتأكيد علي 48 ساعة

رجعوني البوكسي وساقوني للحي ولمن قربنا اتقالت بالحرف لو لقيناك حايم في الحلة ولافي البيت ولاسوقت واحدة من العربات الفي البيت ولابالغلط مشيت اتفاصحت في حتة عن الحصل ده بنجيبك بنجيبك..

البوكسي متحرك واترميت بالتكتيفة دي من عليهو في نص الليل في واحد من جيران المنطقة كان شايف بس ماقادر يجي يفكني او يساعدني…

الغريب جه واحد من الدعم السريع وده مامن المجموعة دي سالني انت كويس يازول فكاني وقالي يلا امشي سوطين برضو في الضهر ومشيت مامصدق المسلسل ده..

الصباح الباب دق جه واحد اسمو موسي وعلي فكرة ده منهم محمد ماتبيت الليلة في البيت والناس ديل جاين وراي اسمع الكلام ديل اهلي وانا بعرفهم…

فعلا مابت في البيت بت في عمارة جنب البيت وحتي حاري ماوريتو بيها بس حذرتو هو كمان مايبيت وفعلا جووو ودخلو البيت بالنهار وانا بعاين ليهم وهم بيحاولو في العربات وبيفتسو في البيت اللي اصلا دخلو الدعم السريع كتير ..

وبليل جه موتر وقف تلب ومالقوني طلعو سريع ومشو قدام لجاري تاوقو ومالقوهو وفاتو…

الصباح جه موسي يتاكد اني في البيت ولالا نزلت ليهو قالي تمرق اسي ماحيخلوك انت مابتسمع الكلام مالك امرق وفعلا كنت جهزت حاجاتي ومرقت سبت غصبا عني بيتي وبحري💔💔💔

ده ماتمرد ده احتلال

وللتاكيد ده مادعم سريع بس دي مليشيات عرب دارفور يعني مليشيات عربية والعاقل بفهم

الموضوع بالنسبة لي ماكان بحري بس كان بحري وحقي وحاجات مامن حق زول يغتصبها مني والحكاية قلتها قبل شوية ماوطنية بقدر ماانها حقوقي وحقي وريد التراب الفوقوو انا واقف..

والشوفتو كتير من تعديات حصلت مامن المليشا لانو كلمة مليشيا فيها احترام ليهم ولاجنجويد لانها برضو درجة من الهمجية ديل تتار بربر همج عاثو فسادا في بحري في املاكها واعراضها وحقها في الحياة وكلها حااكتبها يرضي من يرضي ويزعل اللي يزعل…

سلام

لسه #بريدك_يابحري

Mohamed Khater