



اها يا حرية والتغيير ( ناشطين ، ناشطات ، مجتمع مدني ، قادة سياسين ، لجان مقاومة ) الشعب الأبي الشغالين تتحدثوا بإسمه ومختطفين صوته يعاني الآن من النهب والسلب والقتل واستباحة منازله واغتصاب الحرائر

دي حالات اغتصاب مؤكدة وفق قناة الحدث يعني ما عايزة حنك طرفي نزاع أو زعم أو قوة ترتدي .

مقابلة الآن في قناة الحدث مع شاهدة مغتصبة من الدعم السريع ، ومعاها ١٣ بنت ، تم ضربها وحجزها لمدة اسبوع والاخريات قبلها لمدة ١٠ ايام ،،

و الضيف مستشار يتبع للملايش قال دي مدفوعة من الفلول لتشويه صورة الدعم وقد تكون كاذبة ومفبركة .

المذيعة ردت له تأكدنا من الحاله وتواصلنا مع المستشفى .

يعني قناة الحدث المعروف خطها مع المليشيات اليوم رجعت للحق ، وانتوا يا بتوع شعبنا الأبي لسه .

حميدتي ده ماسك عليكم شنو ؟

بشير يعقوب