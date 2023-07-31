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المليشيا تسرق سيارة الشيخ محمد الأمين إسماعيل

2023/07/31
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سُرقت سيارة الشيخ محمد الأمين إسماعيل بعد عدة محاولات لتشغيلها وبعد اليأس أخذوا الكمبيوتر ولم يستطيعوا تشغيلها أيضا الآن تمكنت المليشيا الغادرة بعد أكثر من ١٠٠ يوم من رفع السيارة بسحاب إلى إحدى الورش التي تخصهم وبعد أن تم نهب منزل الشيخ كاملا وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أخلف الله لشيخنا خيرا وعوضه خيرا من ما فقد .
اللهم العنهم لعنا كبيرا

وهذه ببانات العربة لمن يعثر عليها في أي مكان 👇
خ3 76267
لاندكروز/ جاز /اللون أبيض
رقم الشاسي..
JTMHV09J0E4143790

مصطفى ميرغني

مصطفى ميرغني

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