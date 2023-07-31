غير إستسلام ما تبقي من المليشيا.. بعد خمسة سنوات قادمة يوم 6/8/2028 حتقوم حرب





أي تفاوض غير إستسلام ما تبقي من المليشيا والتسلم وبشروط الجيش !!

هذا يعني تأجيل الحرب من الآن وإشعالها بعد خمسة سنوات قادمة يوم 6/8 / 2028 حتقوم حرب ..

يعني إذا وقفت بكرة ومليشيا الدعم السريع موجودة في الخارطة السودانية كجسم منفصل معناها أبشروا بحرب سوف تقضي علي ما تبقي —

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الحل إذا تراخت قيادات الجيش ومشت لتفاوض غير مشروط وكتاب واضح لكل الشعب السوداني الفقد كل عرضه وأرضه وماله وإنتُهكت أعراض بناته يبقي الشعب السوداني يشوف شغلو بعد داك وأفتكر بتعرفوا شغل الشعب شنو يا قيادة الجيش مش كدا !!!!!!

يمين بالله الشعب يصبحها ليكم عاليها واطيها وانتوا كقيادات جيش تبقوا مسخرة !

بس كدا حاولوا ختوا يدكم في يد الجنجويد ديل

عائشة الماجدي