



من اكبر الكذبات التي تروج ان العسكر لا يطور البلدان التي حكموها والواقع يحكي غير ذلك

كوريا الجنوبية رائد نهضتها الجنرال بارك كنج وصل الى الحكم في القرن الماضي عبر انقلاب وجعلها من اكبر البلاد الصناعية

عبد الناصر في مصر صنع نهضة صناعية واقتصادية كبيرة جدا

صدام في العراق صنع نهضة كبيرة وجعل العراق دولة تخشاها الدول الكبري.

القذافي في ليبيا هو من صنع الدولة الليبية من اساسها

حتى روندا التي كثيرا ما يتحدث عنها الناس كيجامي كان قائد عسكري في الحرب الاهلية وهو من قاد النهضة.

نحن في السودان وخصوصاً في هذا التوقيت لا يصلح معنا الا الحكم العسكري هذا ليس مدحا وحبا في الحكم العسكري لكن بسبب تشرذم احزابنا واختلافهم وعمالتهم وتربصهم بالوطن وتشاكسهم فيما بينهم و فشلهم في تقديم اي مشروع وطني وتبادل التهم فيما بينهم؛ ومثل هذه الأحزاب هي من تعيق تقدم البلد لذلك افضل حكم الحاكم العسكري مع وضع قانون باطش ورادع يطبق على القوي والضعيف دون أي محسوبية والعدل اساس الحكم.

الطيب احمد عبدالباقي