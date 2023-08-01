مصطفى ميرغني: يقيننا ان الحرب سوف تنتهي على ما فيه خير العباد والبلاد





قبل مدة كان عندي موضوع مشيلني هم شديد

وكلما أفكر فيهو بلقى انو حلو حسب الظروف الحولي صعب جدا جدا

كنت بدعي ربنا كثيرا بأن يفرجها من عنده

مرت الأيام و الظروف الحولي الصعبة جدا جدا

ازدادت سوءً وبقى موضوع الحل أصعب بل شبه مستحيل

والله ثم والله ثم والله فرجها الله عني بكيفية ما كنت أتوقعها أبدا أبدا

عشان كده يقيننا انو الحرب دي حتنتهي على ما فيه خير العباد و البلاد

وحيجينا الفرج ده من حيث لا نحتسب

مصطفى ميرغني