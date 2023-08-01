قال للبرهان: ستكون وفيا لأحلام السانات والراستات في خرطوم يعمها السلام وتعزف أناشيد الحب

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قال للبرهان: (أتحدث إليكم بواعز من الضمير الوطني الذي لا تغيب شمسه، وبدافع من الشوق الثوري المقيم، ويحدوني ذات الحلم القديم الذي لم أتنكر له يوما. أتحدث إليك وجوانحي تمتلئ بأمل قوي لم تستطع مائة يوم من الحرب أن تهزمه وهو يستلهم قصة صمود السنابل في وجه أسراب الجراد، هذا الأمل المتجدد ظل يخبرني على الدوام أنك ستكون وفيا لأحلام السانات والراستات في خرطوم يعمها السلام ويلفها الحنان ويضمها الحنين. خرطوم تعزف أناشيد الحب ومقطوعات التسامح ..و….و…….)..

وهنا قاطعه الرجل ( شكرا شكرا يا ياباشمهندس، ومعليش بس الظاهر نعست شوية، ما سمعت الجزء الأخير من كلامك الفنان دة، بس أكيد هو كلام ممتاز وجميل جدا كالعادة يعني، ولأنو كمان في جماعة لسة منتظرني فأنا حابي أطمنك خالص إنو نحن منفتحين جدا على دراسة كل الحاجات الذكرتها دي ..و…وكدة يعني..فااا..كتر خيرك كتير وإن شاء الله تسمع كل خير..تيت..تيت ..تييييت)

Zuhair Abdulfattah Babiker

*ملحوظة

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