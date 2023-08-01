عائشة الماجدي: في جهة عايزة تخرب بورتسودان أمنيًا والترابة في خشم أهلها





في أنباء وصلتني بتتحدث لي عن قرار لإحالة رئيس شعبة استخبارات منطقه البحر الأحمر ومعاهو مدير جهاز الأمن في بورتسودان …..

#تعليقي — إن صح الخبر يبقي علي بورتسودان السلام

ديل أكتر شخصيتين شغالات في بورتسودان وحارسين بورتسودان حراسة بعيونهم عديل وفي النهاية بخبث وحفر تفكر جهة في إقالتهم قال أيه قال عشان ندوة احمد هارون ما منعوها فتأمل !

طيب ما عمل كسلا والقضارف لي ما أقلتو ناسهم !!

في جهة عايزة تخرب بورتسودان أمنيًا والترابة في خشم أهل بورتسودان ..

بورتسودان حاليًا أكتر ولاية آمنة والشخصيتين ديل ليهم الفضل

في ذلك لكن دا ما السودان الزول الكويس لازم الناس تحفر لي !!

يبدو أن أيادي الجنجويد وقحت متمددة في منطقة ما في صنع القرار في البلد دي أوشت لمن يتأخذ القرار أن يحفر لبورسودان قبرها وأن يمهد لتهديدها أمنيًا!!

أنتوا ياخ ما بتتوبوا زمان حميدتي إستغل ضعفكم وضغضكم لما حليتو ليهو هيئة العمليات ومشي أستولي علي مقراتها وسكن ومكّن فيها قواته !!!!

وبعد داك أضعفتوا الجهاز وخليتو قلتوا لجمع المعلومات وبسببها خليتو الدعم السريع يتمدد وياها الدخلت في البلد ما مرقت !!!

بسبب هلوستكم كل ضباط الجيش الشرفاء أحيلتوهم للتقاعد عشان ترضوا طموح حميدتي وهسي وقت الحرب تفتشوا عليهم تفتيش !!

إنتوا منو العايز يغطس حجر البلد دي أكتر من كدا منو

البُضر في البلد دي صباح ومساء أذيتوا الشعب !!!

يا سعادتو صبير تراجع قليلًا ونتمني أن تراجع من بيده القرار رجاءًا لا تأخذوا بورتسودان للمحرقة !!

رجاء لا تتأثروا بوشيات قحت وتسقطوا الرجال الرجال من مواقع هم آهل لها بل مهميين فيها !!!

لا تكرروا غلط هيئة العمليات فتندموا زي ما ندمتوا هسي !!!!

البلد فيها مجموعة بتنخر فيها الله لا كسبهم وفيها قيادات أمرهم عجيب …

حفظ الله بورتسودان

عائشة الماجدي