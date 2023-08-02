تبيان توفيق: قحط تتغازم أمام الحقائق وتُدغًدغ مشاعر تابعيها من السكالى





أوامر قبض الظل !!

أضحكتني تلك الفورمه المعنونه بإسم المتهمين من قيادات الإنقاذ وكُلي ثقه بأن هنالك ملائين القهقهات التي تعاقبت بعد قراءة تلك أوامر القبض ،، ليس لأن الأمر جداً هزل بل لأن عقل السوداني الحصيف أصبح لايُصدق بأن كوادر قوى المركزي داخل أروقة النيابات بقيادة النائب العام شخصياً وإدارة سجن كوبر وسجان الزنزانة وساعي المقصله عجزوا عن ( إدانة ومحاكمة ) قيادات الإنقاذ وهُم مُقيدون باللاغلال لأربعة أعوامٍ ( متتالية ) أليس من حقنا أن نضحك ونُقهقٍه ونقول بملئ الفم بأن قحط تتغازم أمام الحقائق وتُدغًدغ مشاعر تابعيها من السكالى بمثل دعوى نيابات كسلا !!

كالثوم السخف زاتو

تبيان توفيق الماحي أكد