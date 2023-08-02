حول القرار المتعلق بعودة الدراسة الجامعية (أون لاين) في السودان!!





بالنسبة للقرار المتعلق بعودة الدراسة الجامعية (أون لاين)!!

أولادنا الطلبة ديل يجيبوا ليكم لاب توب وكهرباء ورصيد ونت ونفسيات للقراية من وين حبايبى أنا؟!!

ياخ فى مناطق شهرين ماشافت كهرباء… وكان الواحد رسل ليك تسجيل صوتى ساى إلا تطلع فى راس البيت… ده غير الظروف المادية والمعنوية العامة!!

أعتقد القرار غير موفق… رغم حسرتنا كلنا على مستقبل أولادنا وضياع زمنهم.

خليكم فى الأولويات…. القراية بإذن الله ملحوقة وبتتعوض.

د(اليا) س