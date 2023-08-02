نزار العقيلي: الدعامة 15 ابريل كانت قوتهم 100%؜ وما قدروا يستلمو البلد .. هسة بالركشات والعجلات ممكن يستلمو البلد؟





مافي حاجة اكتبها .. مافي موضوع يستاهل نكتب عنه و فيهو .. ما بحب ازحم الصفحة بمواضيع انصرافية ما عندها قيمة و وزن .. اكتب و اقول ليكم شنو ؟؟

اقول ليكم انو السياسيين السودانيين ولعو البلد و هربوا خلوها و حايمين من دولة لأخرى و من ملهى ليلي في الليل لي قهوة في الصباح يفكو بيها شغل الليل !!

عايزني ارسل ليكم صور خالد سلك في فنادق كينيا و صور اردول في جنبات الدقي و المقطم و هو بيحكي نكت بايخة لبعض سيدات اعمال شارع الهرم ؟؟

براكم شايفين حنان الما كوزة بتضرب في الاستاكوزا و لابسة الاصفر في الجبل الاحمر و حايمة من سينما لقهوة .. عايزني اكتب ليكم عن شنو ؟؟

عايزني اتكلم عن الموقف العملياتي ؟؟ في ناطق رسمي و في صفحة للجيش و في الف صفحة بتنشر عمليات الجيش .. و كلها عمليات ما فيها جديد و كل عملية بموتو فيها الدعامة موت الصراصير .. عمليات كتموتو ما ينفع نتكلم عنها اساسا .. بالنسبة لي المعركة اتحسمت و انتهت تماما” .. الدعامة ديل يوم ١٥ ابريل كانت قوتهم ١٠٠ ٪؜ و ما قدروا يستلمو البلد .. هسه بعد مية يوم بي الركشات و العجلات ممكن يستلمو البلد ؟

منتظرين بعد كده عربية النفايات .. القاعدين في البيوت و الشوارع ديل ما الدعامة الحقيقين .. الدعامة الحقيقين انقرضو والله .. الفي شوارعنا ديل ح يلقطوهم ذي ما عربية النفايات بتلقط الزبالة .

الواجعني جدا جدا هو الوضع الإنساني .. حال الناس .. حال العائلات المتعففة .. حال المرضى .. عدم الدواء .. عدم التحاليل .. الناس العايزة ترجع بيوتها و ما لاقية حق البرجعهم و لا حق الاكل .. الناس القاعدة في بيوتها و ما عندهم موية الشراب و حق الفطور .

الواجعني جدا إنو السياسيين هربوا من البلد و تركو الشعب و الجيش ياكلو نارهم .. تركو الشعب تحت القصف و الجيش في الخنادق و قعدوا هم في الفنادق منتظرين اي تسوية تجيبهم عشان يحكموا الشعب و الجيش .

نزار العقيلي