



السيناريو المتوقع لنهاية الحرب في السودان

سيقبل الدعم السريع بكل شروط الجيش والتي من أهمها :

اعلان وقف التمرد ووقف إطلاق النار من قبل الدعم السريع

وأن تندمج ماتبقى من قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة وفق قانونها ونظامها.

سيتخلى الدعم السريع عن أي شبهة تحالف بينه وبين قوى الحرية والتغيير وربما يسعى لوضعهم في السجن.

في المقابل سيحصل قادة الدعم السريع على عفو من القائد العام للجيش وسيتخلى الجيش اي أي شبهة تحالف بينه وبين النظام السابق ارضاء لدول إقليمية فاعلة في الملف السوداني .

وتنتهي هذه الحرب بصورة درامية كما بدأت عبثية !

ننتظر لنرى.

انور الباهي

