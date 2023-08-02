تبيان توفيق: معليش ولكن هل تعلم ؟





هل تصدق إنو الجماعة المسمين نفسهم القوى المدنيه لإيقاف الحرب هي نفسهم قوى الحريه والتغير المركزي الكانت بتقول في الإعتصام نحن ماعايزين سلطه وماحنتفاوض مع المجلس العسكري وقعدت إتفاوضت معاهم وجات بإسم الثورة وحكمت سنتين ونص لاقدرت تحل الدعم السريع ولا قدرت تحافظ على العيشه بي جنيه ولا قدرت تجيب عداله ولاقدرت تحاكم شخص واحد من النظام السابق ولاقدرت تفتتح نص مشروع حتى لوكان سبيل مويه هي نفسها القوى السياسية الرفعت الدعم عن السلع الضروريه الوقود والدقيق وزادت سعر الدولار الجمركي وحررت كل السلع هي نفسها القوى السياسية الباعت فض الإعتصام وخلت الجثث تتحلل داخل المشارح لحدي ما أكلتها الفئران والحشرات وريحتها طلعت ووصلت جوة القصر الكانت القاعده فيهو ،، هي نفسها القوى السياسية البركت لي حميدتي وقالت ليهو أدينا الفترة الانتقالية أربعتاشر سنه عشان الإنتخابات مابتجيبهم ،، هي نفسها القوى السياسية القالت حنمشي سفاره سفاره عشان تحكم بس ،، هي نفسها القوى السياسية القالت ماحنتفاوض مع الإنقلابين في ٢٥ وبي سببها ماتو ١٥٠ شاب وفي النهايه إتفاوضت من تاني وصفقت لي حميدتي وقربت تلحس كراعوا ،، هم نفسهم العملوا وثيقة الاطاري وقالو لي حميدتي حنعمل ليك بند الدمج والحل بعد سبعه سنين وحنخليك تابع لرئيس مجلس السيادة المدني ،، هم نفسهم القالوا يا الإطاري أو الحرب !! وهم نفسهم الصرحوا وقالو إذا الجيش ماقبلان بالاطاري حيكون عندنا خيارات بديله هي نفسهاالقوىالسياسية الاستخدمت حميدتي حميدتي الجاهل وأشعلت الحرب بين الجيش والدعم بفتنة الإطاري هل تصدق إنهم أول ناس كبروها بعد دورت !!

هل تصدق بإنو القوى المدنيه لايقاف الحرب دي هي نفسها قوى الحريه والتغير المركزي المشت طالبت كينيا وأثيوبيا بإنهم يطالبو بإيقاف الطيران والمدافع وأدخال قوات أجنبيه تصد الجيش السوداني ،، هل تصدق بإنو القوى المدنيه لإيقاف الحرب هي نفسها قوى الحريه والتغير المركزي الماقادرة تدين إنتهاكات المليشيا والجنجويد تجاه مايدور في الخرطوم ودارفور وكتم والجنينه وزالنجي ونيالا والابيض وكرينك هي نفسها القوى السياسية العامله فيها محايده وهي ظهير حقيقي لمليشيا الجنجويد وذراع سياسي بإمتياز لفعائلها ،،

هل تعلم بإنو القوى المدنيه لإيقاف الحرب هي أكتر جهه شغاله ضد إيقاف الحرب وحريصه على إستمرارها لحدي ما تضمن مكانها في الرصه السياسية الجديد وتضمن إنو مطالبها إتنفذت ،، هل تعلم بإنو الجيش طالب المليشيا بإخلاء المنازل بتاعة المواطنين والمستشفيات ومباني الخدمه المدنيه مقابل إستئناف التفاوض من جديد هل تعلم بإنو القوي المدنيه لإيقاف الحرب شايفه إنو طلب الجيش ده هو خلاف في مناطق السيطره هل تعلم بإنو هم شايفين إنتشار المليشيا ده حق من حقوقهم لأنها مناطق سيطرتهم!!

هل تعلم بإنو القوى المدنيه لإيقاف الحرب ماهي إلا شويه سعاليك وعطاله وعملاء ومرتزقه بتتكسب بالوضع الحاصل ده ومستفيده منو وماعندها مانع إنو جيش السودان ينهزم مقابل ترجع مع الدعم السريع من جديد للمشهد السياسي ،،، هل تصدق بإنو المجموعه دي للآن شايفه نفسها وكأنها جزء من البشريه وكما بتتصور بدون خجله!!

هل تعلم بإنو الشعب السوداني كله خلاهم وكرههم ومشي من طريقهم لأنهم فشله ،، هل تعلم بإنو القوى دي لاتساوي بوين زيرو في المئه ،،، هل تعلم بإنو أتفه ثلاثه من الحيوانات هم قياداتها ياسر وسلك وحنان ،،

أنتم الآن أصبحتم تعلمون كل شيء عن من يدعي إيقاف الحرب وهو من أشعلها ،،، تباً لكل قحاتي جزمه

تبيان توفيق الماحي أكد