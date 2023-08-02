تبيان توفيق: البينده العفريت بيظهر ليه.. بقت علينا حرب وجنجويد وفلول كيزان بسبب غباء القحاتة





الجنجاقحت من بداية الحرب سرديتهم للحرب مبنية فقط على تصدير انه هناك كائن بعبعي كلي القدرة مايزال موجود بعد ثورة عظيمة ازالته اسمه “الكيزان” هو العمل الحرب والانقلاب وفرتق الاتفاق الإطاري.. دة كله عشان يقصوا بقية القوى السياسية بحجة “عدم اغراق العملية السياسية” وتحكم الأقلية دي السودانيين استهبال واقصاء.. وبلغ التذاكي/التغابي مداه بتماهيهم والمليشيا بانه الجيش مسلوب الارادة من الكيزان عشان هدف قصير النظر لابتزازه حول سلطة ما بعد الحرب، أو يستمروا في التغطية على جرائم المليشيا الحقرت بالسودانيين وأذلتهم الحقارة الواحدة دي!

يبدو اسي انه المجتمع الدولي والاقليمي قاليهم مدام مصدعننا في كل الاجتماعات والاوراق بالكيزان وقوتهم اللانهائية، فمفروض يكونو جزء من الحل، وطلع واحد من قياداتهم كشف عن اجتماع في أديس أبابا نهاية الشهر للقوى السياسية بوجود الفلول من الكيزان..

يعني بقت علينا حرب وجنجويد وفلول كيزان بسبب الغباء السياسي للقحاتة، وخياراتهم السياسية الضاربة اللي قاعد يدفع تمنها السودانيين في أمنهم واستقرارهم وأكل عيشهم، دة غير انه كدة معناها انه الكيزان ما مطالب بوجودهم الجيش زي ما بصدرو لينا من اول يوم بل جايين بسبب خطاب قحت غير المسؤول انه مشكلة السودان والحرب حلها في وجود الكيزان مش في انقلاب وتمرد الدعم السريع، والوسطاء من الاتحاد الافريقي والايقاد ومن وراهم جدة قالو مدام المشكلة سببها الكيزان فلازم يكونو جزء من الحل!!..

هل حيقدروا يرفضو اجتماع اديس زي ما رفضو اجتماع السلام روتانا السنة الفاتت؟! لا أظن، الوقت داك كان في حركة جماهيرية بيقدرو يخطفوا رأيها ويتحججوا بيو، أسي ماف غير كم نفر يلموهم ويقولو ليهم سافرو هنا وهناك! والقعاد بأوزان صفرية في أديس..

والعياذ بالله من سوء المنقلب.. ولله الأمر

#جيش_واحد_شعب_واحد

#ضد_الجنجويد

تبيان توفيق الماحي أكد