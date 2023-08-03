تبيان توفيق: الخلايا النائمة !!





قاليك حميدتي كان عامل ( خلايا نائمه ) عباره عن ناس بالآلآف بتصرف قروش وماعندهم مهام شغالين عمال يوميه وطلاب وموظفين مهامهم إثنين !! إذا جات إنتخابات يكونو جاهزين لتحريك الناس عشان تصوت لصالح حميدتي وإذا قامت الحرب يكونو جاهزين كعساكر وكمرشدين لقوات مليشيا الدعم السريع !! الحاجه المفترض الناس تنتبه ليها إنو في فداسي في مرأة كانت في حالة وضوع ودوها بيت( الدايه ) المرأة لاحظت وجود سلاح تحت سرير من سرائر البيت بتاع الدايه مع إنو زوجها شغال غفير في مستودع !! المرأة بلغت زوجها وزوجها بلغ ناس الجيش وعملوا مداهمه لقو عدد ٣٥ بندقيه مخزنه في البيت !! حميدتي كان خاتي ولاية الجزيرة من أول الأهداف بعد الخرطوم وشندي فالناس تنتبه وتعمل حسابها !!

مافي حاجة إسمها ده ماشغلي وده شغل الجيش فنحن كلنا جيش عشان كده أي زول شاف ملاحظة أو حركة غير طبيعيه أو أي تصرف غير مألوف أو تجمع ووفود أو ضيوف بكميات كبيره من الضروره إنو بيلغ اقرب وحده بالأخص في ولاية الجزيرة ونهر النيل والنيل الابيض والبحر الأحمر وكسلا !!

الناس تنتبه وماتكون غافله وتكون منتبهه شديد وما تستصغر الأمور لأنو الخلايا النائمه دي مابتكون واضحه وبتكون موجوده بيناتكم عباره عن ناس ساكنين جمبكم بياكلوا معاكم وبيشربوا معاكم وكل شيء الناس تكون حصيفه ومنتبهه وواعيه وتفتح عينها وماتكون غافله أبدآ !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد