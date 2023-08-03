نزار العقيلي: (خبر ومعلومة)





المليشيا طلعت من بيوت كتيرة و دخلت المزارع .. اي مجموعات من المليشيا متواجدين في البيوت اصبحوا بقفلو عليهم الابواب و ينوموا لانو في زوار ليل شغالين ضبح بس .. بدون اي طلقة .. ضبح و كسر رقبة .. الدعامي بينوم ما بصحى تاني .. العمليات دي جننت الدعامة جن .. زوار الليل شعارهم تنوم ما بتقوم .

رسالة مهمة نرسلها في بريد شرطة و استخبارات الجزيرة مدني .. في غرف الكترونية للاعلام الحنجويدي بتتم إدارتها من دوائر إختصاصكم .. من قلب الجزيرة تحت إشراف و قيادة المدعو ( ر ، إ ) .. حاصل على الدكتوراة من الصين بي نفقة المؤتمر الوطني .. امين امانة شباب المؤتمر الوطني ( كرري) .. عضو منظمة البناء و التعمير إحدى واجهات المليشيا .

ارجو من الإخوة الاصدقاء و المتابعين دعم الصفحة بالمشاركات عشان توصل للناس كلها .. و نذكر بدعم مبادرتنا لعلاج المرضى و عودة العائلات المتعففة لمنازلهم … التكرم بارسال صورة من الإشعارات على الخاص .

ناس حاج يوسف الردمية مربعات ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ .. تعالوا لي في الخاص .

نزار العقيلي