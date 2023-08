شاهد الفيديو.. دببة أم بشر متنكرون؟.. مشاهد من حديقة حيوان تثير دهشة الزوار ونتائج التحقيق مفاجأة!!

رفضت إدارة حديقة حيوان تقع شرق الصين التلميحات التي تحدثت عن ظهور بشر متنكرين في هيئة دببة، وذلك بعد تداول صور عبر الإنترنت لدببة تقف على أرجلها، وفق أسوشيتد برس.

وصرحت حديقة حيوان هانغتشو، الاثنين، في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا، وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة، لكنها حقيقية. “الحرة”

واضطرت حديقة حيوانات صينية إلى التحقق من أن أحد دببتها هو حيوان بالفعل، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر فيه الدب واقفا على قائمتيه الخلفيتين بما يشبه وقفة الإنسان.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان ذي نبرة ساخرة بدا وكأن أنثى الدب المسماة “أنجيلا” كتبته “من الواضح أنكم لا تعرفون الكثير عني”.

وتابع البيان “مدير الحديقة تواصل معي في الليلة الماضية بعد دوام العمل، وسألني ما إذا كنت أُظهر كسلاً ما ووجدت حيوانا بقدمين ليحل مكاني”.

وأضاف “يعتقد البعض أن الطريقة التي أقف بها مشابهة جدا للبشر (…) لذا سأكررها مرة ثانية: أنا دب شمس! لست دبا بنيا!”.

ويعود أصل دب الشمس إلى الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا، ويتمتع بفراء أسود قصير لامع أو بني مائل إلى الأسود مع فرو برتقالي على رقبته على شكل طوق، وفقا لفرانس برس.

ودب الشمس هو أصغر أنواع الدببة في العالم، إذ يراوح طوله عموما بين المتر والـ1,40 مترا، وهو مدرج في قائمة الأنواع المعرضة للانقراض بسبب إزالة الغابات والتجارة الدولية بالحياة البرية.

A video of a "human-like" black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023