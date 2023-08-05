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نزار العقيلي: (منو المستفيد ؟؟)

2023/08/05
نزار العقيلي

انت كشاب بتستفيد شنو لامن تمشي تسلم نفسك للتدريب العسكري ؟؟ انت المستفيد ولا الجيش ؟؟ و انت كوالد او انتي كوالدة ليه بتخلي ولدك يمشي يتدرب تدريب عسكري ؟
الشباب في مرحلة المراهقة بيكونوا ذي الأطفال في مرحلة الإستكشاف و المعرفة و هنا اغلبيتهم بيكونوا عايزين يجربو كل شئ عشان كده بيقعوا بسهولة في مستنقع مثلث الضياع ( المخدرات ، الجنس ، الجريمة ) .

البوست ده مهم لكل أم و أب و لكل الشباب ح نشوف من خلاله منو المستفيد من التدريب العسكري .. الجيش ولا الشباب … التدريب العسكري للشباب ما بيعلم الشباب البيادة العسكرية و ضرب النار بس .. التدريب العسكري بيقوم سلوك الشباب و يغيره تغيير ملحوظ و يغرس فيهم حاجة مهمة جدا بتخدمهم لقدام في حياتهم العملية و هي روح العمل داخل الفريق .. التدريب العسكري بيعلم الشباب المسؤلية في المقام الأول .. بخليك تعتمد على نفسك في كل شئ و بيعلمك إنو غلطتك ما بتدفع تمنها براك .. بيدفعوها معاك كل الحولك و المعاك .. بيعلمك الإنضباط في كل شئ و بيرسخ قيم الوطنية و المواطنة عند الشباب بصورة كبيرة جدا” .. التدريب العسكري ما فك و تركيب للسلاح و بس .. اهم اهدافه هي التربية البدنية البتحافظ على اللياقة و الجاهزية للشباب ..

لاحظو لكل الناس الاتدربت تدريب عسكري في مرحلة من مراحل حياتهم ح تلقوهم في كامل صحتهم و لياقتهم .. ذي لعيبة الكورة .. الواحد فيهم عمره بيكون ستين سنة و لياقته بتاعت شاب اربعيني .. ما بتظهر عليهم علامات الشيخوخة بسهولة .. التدريب العسكري بيعلم الشباب الصبر و التكيف مع كل الظروف الصعبة جدا” .. بيعلمك مبادئ الطاعة .. متين تطيع و متين ترفض .. و الأهم من ده كلووو بيقتل في الشباب اي روح عنصرية .. بتطلع من التدريب و انت دافن وراك القبلية و الجهوية و قادر انك تعيش تحت اي ظرف و في كل بيئة .

تجربة الحياة العسكرية هي تجربة مهمة جدا” لانها ح تفيد الشباب لقدام لامن يدخلو معارك الحياة .. ولامن الشاب يتخرج من التدريب ح يكتشف إنه في علاقة جديدة اتشكلت و ربطته بميدان التدريب و بي علم البلد و بالكاكي شرف الدولة و تراب الوطن و مؤسساته الوطنية .. التجربة العسكرية بتخلي الشباب يقيفوا على تضحيات الجيش و روح التضحية و الشعور بالواجب الوطني .. ح يعرفو يعني شنو جيش .. ح يعرفو إنو الجيش مؤسسة فيها كل التخصصات و كل المهن .

عشان كده بنقول إنو تجربة الخدمة الوطنية تعتبر تجربة مهمة و مفيدة لابعد درجة .. تجربة لازم تتم إعادتها و مراجعة الأخطاء الكارثية السابقة لانها تجربة بتعزز الإنضابط و ترفع الحس الوطني و الأمني و اهم حاجة انها بتخدم المجتمع بي شكل كبير جدا” .

التدريب العسكري فوائده للشباب و للمجتمع و للأسرة لا تحصى و لا تعد .. تجربة فريدة و ممتعة و بتصنع للبلد قادة اصحاب شخصيات قوية جدا” .. انجح ناس في القطاع الحكومي و الخاص هم الناس الخاضو التجربة العسكرية في مرحلة من مراحل حياتهم … اكتر ناس نجحوا في الغربة هم قدامي المحاربين و العسكريين حتى لو اشتغلو في وظائف غير عسكرية لانو العسكرية جهزتهم عشان ينجحو في اي مهنة او وظيفة اخرى .

اذا كان التصوف بيهذب الروح فالعسكرية بتضبط السلوك .. العسكرية مدرسة شاملة ( تربوية ، وطنية ، رياضية ، قتالية ، اخلاقية ، علمية ، اكاديمية )
في رايكم منو المستفيد ؟
ابقو الصمود
صفرجت
قربت
نزار العقيلي

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