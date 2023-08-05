مصطفى ميرغني: ربنا ممكن يسلط الدعامة على الناس في مدني (مشاهدات)
بالمصالح العسكرية ماف حاجه بتجيب الدعامه مدني هنا و لكن من ناحية شرعية عادي ربنا يسلطهم على الناس في مدني
الوضع في مدني لا يبشر
ما من عادتي أخوف الناس و أرهبهم
لكن للأسف ماف وعي للدرس
ماف اتعاظ بما حصل للناس في الخرطوم
السبب المزعلني أكتر و الخلاني أكتب المنشور
قبيل ممكن لفيت مدني من شرقها لغربها عشان ماشي أخطب الجمعة في منطقة ما
و الله شيء مؤسف اتخيل وقت صلاة الجمعة
ما أي صلاة
صلاة الجمعة
المطاعم شغاااالة
الدكاكين شغالة و في الوقت داك في مساجد قاعد تصلي و ده وقت الجمعة يعني
و الشوارع زحمة تقيلة بمعنى الكلمة
وشارع النيل غسيل عربات ستات الشاي
الشيشة مدورة و اختلاط بين الجنسين
يا أخوانا هل ده حال ناس بلدهم في حرب؟؟؟
ومدينتهم دي زاتها مهددة بهجوم من هؤلاء الأوباش؟؟؟
لا حول و لا قوة الا بالله
و الله يا أخوانا الحاصل ده بما كسبت أيدينا
في أسباب تانيه لكن ده سبب رئيس
ما نزل بلاء إلا بذنب و ما رفع إلا بتوبة
الناس اخييير تبادر بالرجوع لله
تكون مبتلى بمعصية بينك و بين نفسك دي حاجة ماف زول بسلم منها
لكن نجاهر و نبارز ربنا بالمعاصي و الله ده مؤشر شر و مؤشر خطييير
الله المستعان
(وماهي من الظالمين ببعيد)
مصطفى ميرغني
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