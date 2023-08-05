مصطفى ميرغني: ربنا ممكن يسلط الدعامة على الناس في مدني (مشاهدات)





بالمصالح العسكرية ماف حاجه بتجيب الدعامه مدني هنا و لكن من ناحية شرعية عادي ربنا يسلطهم على الناس في مدني

الوضع في مدني لا يبشر

ما من عادتي أخوف الناس و أرهبهم

لكن للأسف ماف وعي للدرس

ماف اتعاظ بما حصل للناس في الخرطوم

السبب المزعلني أكتر و الخلاني أكتب المنشور

قبيل ممكن لفيت مدني من شرقها لغربها عشان ماشي أخطب الجمعة في منطقة ما

و الله شيء مؤسف اتخيل وقت صلاة الجمعة

ما أي صلاة

صلاة الجمعة

المطاعم شغاااالة

الدكاكين شغالة و في الوقت داك في مساجد قاعد تصلي و ده وقت الجمعة يعني

و الشوارع زحمة تقيلة بمعنى الكلمة

وشارع النيل غسيل عربات ستات الشاي

الشيشة مدورة و اختلاط بين الجنسين

يا أخوانا هل ده حال ناس بلدهم في حرب؟؟؟

ومدينتهم دي زاتها مهددة بهجوم من هؤلاء الأوباش؟؟؟

لا حول و لا قوة الا بالله

و الله يا أخوانا الحاصل ده بما كسبت أيدينا

في أسباب تانيه لكن ده سبب رئيس

ما نزل بلاء إلا بذنب و ما رفع إلا بتوبة

الناس اخييير تبادر بالرجوع لله

تكون مبتلى بمعصية بينك و بين نفسك دي حاجة ماف زول بسلم منها

لكن نجاهر و نبارز ربنا بالمعاصي و الله ده مؤشر شر و مؤشر خطييير

الله المستعان

(وماهي من الظالمين ببعيد)

مصطفى ميرغني