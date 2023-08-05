صحفي جنوب سوداني: ليه يا حميدتي الدعامة ينهبوا ويكسروا ويحرقوا اخر ذكري لنا في الخرطوم؟





مجرد سؤال للجنجودي الدعامي..

الكسر ونهب بيتي المؤجر في الخرطوم..😡

تكسر وتفتش وتحرق اغراض بيتي ليه بس؟ هل تعتقد انا عادل فارس كمواطن جنوبي عندي دهب ولا قروش دافنو في البيت مثلا؟

ولا القصة حقارة؟

أسئلة تداعت في مخي الموجوع اصلا بسبب الحاصل في السودان ولانو كان عندنا فيها زي ما بيقولوا اخر جيب… عندما بلغني الخبر المشؤوم،

النسعلكم يا الدعامة:

اما كفاكم سفك للدماء البريئة بغير ذنب؟ فقدنا جرائها أعزاء واحتسبناهم ثمن للسودان العزيز الذي يمثل كل اجزائه لنا وطن..

بل تماديتم في تخريب الذاكرة السودانية الجمعا لمؤسسات لا تضاهيها عراقة في المنطقة قلنا الحرب و غضبتها قد لا تميز عند اشتدادها الاخضر واليابس!

بل تجرعنا المر ولزمنا الصبر عند تشريدكم لاسرنا ممن لاذوا بالخرطوم واطرافها حينما اشتد بهم الباس يوما..!!

ليه يا حميدتي الدعامة ينهبوا ويكسروا ويحرقوا اخر ذكري لنا في الخرطوم؟

نعم اسالك كمواطن جنوبي بتعرفوا حق العرفة ااااي بتعرفوا.. يعتقد ان ما يجري من نهب ليست حالات فردية او من النيقز لانو ببساطة مرت الخرطوم بليالي سوداء لم ينهب فيها مواطن واااااحد ولا حتي طبلية سجاير او تسالي لجنوبي في الخرطوم ايام عضبتها لحكم البشير مرات عديدة وعند مقتل قرنق مرة!

تري هل هذا ثمن جميل اعتقدناه فيكم كقيادة تنافح المركز لاجل قضية لم نلقي لها بال مثلا ؟ ولا عشان عارفين نحن لا نعامل الناس بالمثل كلما تماديتم؟ !

ولا القصة شنو فهمني انا كأعلامي حأبرر لآخرين كُثر الغُصة والعبرة ما نعاهم يسبو ليك و ياكلوا الدعامة اكل عشان عندنا حكومة وبلد بتحاول تشوف حل للعواسة الحاصلة في السودان وتحفظ ما بقية منه و اللينا فيها اسم وشبر واطة وموية نيل.. ولنا لقاء.

عادل فارس _جوبا جنوب السودان