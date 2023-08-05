الحكيم: مسيد شيخ الامين





#مسيد_شيخ_الامين

قالوا هو مقر تشوين جنجويد؟

اتقوا الله الرجل اسير في مكان ليس للجيش عليه سلطة

وهل الاستخبارات لا تعرف هذا؟

وهل يصعب عليها التخلص منه اذا شاءت؟

عشرة تاتشرات مسلحة وصلت مسيده ولم يضربها الجيش ثم تلومون الرجل وقد فرضوا نفسهم عليه ؟

فرضوا عليه المؤونة فلم يستلمها لنفسه بل وزعها للفقراء

هذه الاشاعات تحريض بالايذاء من جهات تعرفونها تصطاد في الماء العكر

الرجل لديه ما يجعله يمكث وهو اطعام الناس ومشهد له بذلك ،و لو شاء الخروج لفعل واستأجر طيارة

انا أختلف معه فكريا لكن لا يمنعني هذا من قول الحق حتى يتبين خلافه بدليل مشروع

مش تحليلات فسيخة

محمد هاشم الحكيم