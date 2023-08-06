مصطفى ميرغني: مع عدم احترامي ليك.. ده كلام باطل وكلام زول دلوكة
تقعد تشبك الناس
اتقوا الله يا برهان و يا حمدتي و الشعب ذنبو شنو
أو تشبكنا
دي حرب سياسية وحرب مافي مستفيد منها
وحرب بين جنرالين
و المواطن هو الضائع
ده كلو منك كلام باطل و كلام زول دلوكه مع عدم احترامي ليك
دي حرب وجودية بالنسبة لينا
حرب يا نكون أولا نكون
دي حرب القصد منها محو السودان و طمس الهوية السودانية
دي حرب احلال و ابدال
عادي أحفادك يجو ما يلقو بلد لو تم مراد هؤلاء الانجاس
عينك لزول بحارب جيش بلدك
وعينك لزول بقتل الأبرياء بلا مبالاة
و عينك لزول بغتصب الحرائر
وعينك لزول بنتهب الأموال و يقتحم البيوت
وعينك لزول برعب المواطنين و بهجرهم تهجير قسري
وعينك لزول بدمر إرثك الثقافي و التاريخي
وتجي
تخلي ده كلو و تساوي هؤلاء الانجاس بالجيش
و تقول الاتنين مجرمين
تبا لكم أيها المرجفون
مصطفى ميرغني
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