مصطفى ميرغني: مع عدم احترامي ليك.. ده كلام باطل وكلام زول دلوكة





تقعد تشبك الناس

اتقوا الله يا برهان و يا حمدتي و الشعب ذنبو شنو

أو تشبكنا

دي حرب سياسية وحرب مافي مستفيد منها

وحرب بين جنرالين

و المواطن هو الضائع

ده كلو منك كلام باطل و كلام زول دلوكه مع عدم احترامي ليك

دي حرب وجودية بالنسبة لينا

حرب يا نكون أولا نكون

دي حرب القصد منها محو السودان و طمس الهوية السودانية

دي حرب احلال و ابدال

عادي أحفادك يجو ما يلقو بلد لو تم مراد هؤلاء الانجاس

عينك لزول بحارب جيش بلدك

وعينك لزول بقتل الأبرياء بلا مبالاة

و عينك لزول بغتصب الحرائر

وعينك لزول بنتهب الأموال و يقتحم البيوت

وعينك لزول برعب المواطنين و بهجرهم تهجير قسري

وعينك لزول بدمر إرثك الثقافي و التاريخي

وتجي

تخلي ده كلو و تساوي هؤلاء الانجاس بالجيش

و تقول الاتنين مجرمين

تبا لكم أيها المرجفون

مصطفى ميرغني