تبيان توفيق: المحايد





المحايد هو شخص عاجز عن التعبير يُتابع أحداث الحرب أكثر من يوسف عزت مستشار المليشيا يُحلل المنشورات بشقف يضع لوف وأعجبني وأدهشني على كل منشورات وفيديوهات الدعم السريع !! يتضجر ويشعر بالمغت وضيق النفس والإرتجاف عند إعلان إنتصار الجيش في أي معركة ،،

تراه دائما يضعُ أغضبني وأضحكني على منشورات القوات المسلحة !! لايتردد أبدآ في كتابة عمود فلسفي عن قصف المنازل وموت المدنيين دون أن يعلم من القاصف بالأساس !! هذا المحايد أشبه باليرقة الناقصه غير المكتمله التي تنتظر إنهزام الجيش وانتصار المليشيا لتُكمل دورتها الكامله حتى تخرج للعلن كحشره كاامله يُسميها علماء ( الأنتومولوجيا ) بدودة ( قحت المركزي ) !!

هذه اليرقات منتشره بكثره في مواقع العالم الإفتراضي علاماتها ممييزه سهلة لكل سوداني ( مُحًصن حصيف ) يعلم بأن هذه المعركة هي معركة شرف وتاريخ وعزة ونخوه ومصير لبلاد ( السُود ) وتاريخها وإرثها وعاداتها ومعتقداتها ومواردها التي تسعى هذه اليرقات لبذلها للمستعمٍرين والغزاة الجُدُد !! هذه اليرقه لاتتردد في مسامحة من إغتصب ونهب وسرق وقتل وروع من أجل أن تصبح دوده ( مُستوزرة ) لها دور مستمر في ( التنامي ) ونهش جسد الوطن والمواطن ومؤسساته وإن إتخذت في سبيل ذلك أعفن بٍركة وبلاعة إسمها لاللحرب لتكون مكاناً صالحاً للتعايُش والتكاثر !!

كافحوها أينما وجدتموها فإنها سرطان السودان وداءه الذي لن يشفى إلا بدواء الدانة الحارقة والتدوين المكتوب !!

تبيان توفيق الماحي أكد