



زمان في جامعة الخرطوم كان في واحد اسم (عمر أومو) عنده خلل عقلي وعامل نفسو طالب في الجامعة عاش فيها زمن طويل ..

الأساتذة زهجوا منه عملوا ليه شاي مغرب وقالوا ليه ده التخريج بتاعك ، وقالوا ليه يلا يا أومو قوم القي كلمتك بتاعت التخريج.

قال ليهم : بسم الله الرحمن الرحيم عشان كرمكم وتواضعكم ده قررت إني أواصل دراسات عليا معاكم هنا !

القحاطة بعد أربعة سنوات من النجاض دايرين يحضروا فينا دراسات عليا !

Husam Ali