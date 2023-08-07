عائشة الماجدي: أجي يا مناوي ما بتخجل أنت !





مناوي كان في غيبوبة قرابة المائة يوم من بدأت الحرب كل ما يسألوا موقفك شنو من الحرب يقول ليك ( نحن محايدين ) ومن دقت الدلوكة ساق القوة تبعو وشتت دارفور وخلي بيت المهندسين للجنجويد حارسنو ليهو ..

بعد داك عمل رايح من موضوع مقتل خميس أبكر والي غرب دارفور اتكتل قدام عيونهم وأعتقلوا الجنجويد قدام القنوات وكل الناس عارفة مناوي المتوهم ما قدر ينطق بكلمة ويدين الجنجويد بمقتل والي غرب دارفور بكل بجاحة بقي يتمسخر ( قُتل غدرًا) ما قادر يقول من قتل الوالي ..

مناوي في الحرب دي كل دوره كان ممثل يجيد التمثيل علي جثث المتواجدين من أهلنا الذين يموتوا في دارفور لم يكن له دور واضح علي الإطلاق ..

مناوي سمع بمنبر ( جدة ) قال يصحي من نومو شوية

قال شنو قال يطالب بمشاركتهم وإعطاءهم حصة في تفاوض جدة !!

أجي يا مناوي ما بتخجل أنت !

ساعة الحرب دي قامت انت ما مشيت في كابوي وإسطول حراسات الي دارفور هروبًا من الحرب والضرب جاي هسي تقول عايز نصيبي من تفاوض جدة ..

والله مهزلة يا مناوي وفعلًا مهزلة وفعلًا مهزلة …

مناوي كان منتظر الطرف ياتو البنتصر ويقيف معاهو حسب المصلحة هسي سمع بجدة قال يدخل يدو حقي وين !

هي ذاتها جدة إذا الجيش بارك موضوع إستسلام وتسلم مليشيا الدعم السريع حسب شروط الجيش بعد داك الجيش هو فقط من يحدد ! الجيش فقط هو صاحب القرار في البلد دي ..

مناوي كمل نومك النومة بتريحك شوية وقت يجي وقت تمثيل ومضحكة بنصحيك تدينا فاصل كوميدي!!!

عائشة الماجدي