مصطفى ميرغني: ما فعله الجيش السوداني والله معجزة و ذلك بفضل الله تعالى





الناس البقولو الجيش اتأخر

طيب

انت يا سعادتك أدوك قيادة الجيش

قالوا ليك في قرابة 80 ألف مقاتل تقريبا مدججين بأسلحتهم و سياراتهم المقاتلة و مدرعاتهم محاصرين ولاية الخرطوم العاصمة المركزية

محاصرين مداخل ومخارج العاصمة

محاصرين المناطق الاستراتيجية للجيش

مسيطرين على القصر الجمهوري و الإذاعة و التلفزيون و الكباري

وهم مسبقا كانوا حارسينها

و منتشرين على أرجاء العاصمة و أوساطها كلها

حتعمل شنو؟

و خت في حسابك انو العاصمة دي فيها كثافة سكانية كبيرة جدا و كثافة عمرانية يعني حتحاول تمرق بأقا الخسائر ؟؟؟

عشان كده بنقول

ما فعله الجيش السوداني و الله معجزة و ذلك بفضل الله تعالى

كيف استطاع في المقام الأول تدمير القوة الصلبة لهذه القوات ثم كيف استطاع أن يشتتهم و أن يفرقهم و أن يستنزفهم حتى وصلوا لما هم عليه ؟ مع خسائر بسيطة جدا في الأرواح البشرية و العمران

قد تكون هناك أخطاء تاريخية كبرى حصلت بسبب التمكين لهم

لكن نحن نتعامل مع الواقع الذي وجدناه أمامنا بعد أن نفرغ من هذا الواقع يمكن للناس أن يتكلموا في محاسبة و محاكمة من كان سببا في تمكين هؤلاء

و الجيش في كل يوم يقوم بعمليات عسكرية كثيرة و في كل يتقدم بثبات

هذه العمليات ان شاء الله قريبا جدا ستظفر لنا بالنصر الكبير المؤزر بإذن الله بإذن البه بإذن الله

مصطفى ميرغني