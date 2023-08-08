ساندرا: انا ضد الجنجويد وضد البدعمهم حتى ولو بسكاته





الانصرافي بسيب في مصطلح تصفية و راجع للعدالة.. فرق كبير جدا بين المصطلحين و أبعادهم. و دائمًا القانون مفروض يكون الملجأ بعد ربنا.

هو بيصنع في قيادات حتكون مختلفة لأنها جاية متعظة جاهزة. وبالنسبة لي أهم حاجه هي إختفاء الفساد.

ايوه، حأفضل أنصرة طولما هو صاحي و انتقده كلما يسهو عن الحق او يسيئ وبشكل غير مهني؛ لأني معاه ما ضده!

انا ضد الجنجويد و ضد البدعمهم حتى ولو بسكاته.

معاه لأنو ماسك قضيتي و بخدم في الحل البتمناه وهو عدم منح مليشيا الدعم السريع أي مستوى من الشرعية.

معاه لأنو استغل حجم منبره في أنو يساعد في تحول نظرة جزء مقدر من مجتمعنا المتخلف ده تجاة المغتصبة. معاه لأنو بساهم مع غيره في خلق مبادرات ناجحة و مطلوبة الآن سواء كانت للمدنيين او الجيش.

معاه لأنو أعاد تأهيل مفهوم الخدمة الوطنية و بيصنع في تاريخ لمدة صلاحية اللجنة الأمنية نفسها.

و معاه كمان لأنو ما ضد التفاوض،بالعكس؛ بس بشرط يكون تفاوض بشوية ضمير! لكن على أي حال و معليش!! اثناء مابتتفاوضوا ما حنقدر نسيب الدعامي مرتاح فوق أجسادنا وداخل بيوتنا!؟ولا كيف!؟

.. الوضع حرب# و الواقع بقول الجيش نفسه بحارب في طابوره الخامس زيادة على انهاك الكيزان ليهو في السنين المضت زيادة على الطابور الخامس المن الشعب نفسه من البيدعموا المليشيا بالمعلومات و تسهيل تهريب مستلزماتهم.

كإنسانة انا قوية عشان كده ما بضر ولا بتفق مع فكرة مضرة، لما القصة تجي لي رأي او رغبة في اتخاذ موقف في شأن عام! مستعدة اتغاضى عن تفاصيل كتيرة مافي زول بقرا في البوست ممكن يتخيلا. و ده ما سخف ولا عدم ريدة مني خصوصًا يا العارفني بحبكم، إنما لأنو مافي سبب يخلي راي يفسد لود قضية اذا هو ود حقيقي.

بالنسبة لي قحت، صحيح و الحمدلله كثيرا الزول خارج مجتمعها الضيق لكن زمان ياهو..!ناشطين داقشين سوا و عارفين منو الساكي كرسي و منو الساكي البلد! و جربناكم في إدارة الثورة و الثروة و البلد و سقطتم بشدة. و بقول كده و انا واعية تماما بكامل عرقلات و تآمرات الكيزان عليكم وقتها، برضوا اخدتوا وقتكم بزيادة و ما سمعتوا لا كلام كشه لا وريتونا الاتعلمتوه شنو من الورش الكتيرة ديك. فبالله كفانا ازدواجية وكمان كفاية اختلاس المناصب بإسم خدمة الشعب اللحد حسه كلها زيف يا عملاء يا داعمين الدعامة المغتصبين الدايرين يكسرونا يأخي!

و أخيرًا، سؤال حنوديهم وين ده!بغض النظر قاصدين الدعامي ألبل..رسمي كاكي وله شعبي..بحسسني انك خايف عليهم أكتر من داير تتحل من الحرب.

حنوديهم ما تقلق! كل واحد فيهم وقتها حيتودى محل بناسبه.

..الله ينصر الجيش

حندعمك و واثقين فيك يا جندي و يا كل الجنود

ساندرا فاروق كدودة