عائشة الماجدي: القحاتي هو جنجويدي بلباس مدني ساي





بالمناسبة اي حرب هي عبارة عن سجال كر وفر

إنتصار وهزيمة خمش وجغم ..

عشان ما يجيك جنجويدي مطرطش مصور فيديو شهيد من رجال الوطن الجياشة ويحاول يحبطك بيهو !!

لا طبعًا دي حرب إعلامية شغالين بيها مغتصبين النساء من الجنجويد نظام تخدير للرأي العام وقاعدين يفشلوا !

ما تزعل لما قحاتي يرفع خسائر للجيش عشان القحاتي دا هو جنجويدي بلباس مدني ساي وأكل عيشو من الجنجويد …

الحرب الإعلامية الجنجويد ديل خسروا فيها دم قلبهم زمن كانوا أصحاب سلطة وحاكمين وكان حميدتي عندو كلمة ما كسبوا حاجة وياهو المجتمع السوداني كلو يكره مليشيا الدعم السريع خلي هسي حميدتي في روحو والجنجويد بلا قيادة ..

عليه أنت كمواطن واعي لو الجنجويد صورو ليك مئة فيديو لشهداء من الجيش وصورو ليك أنهم جوه القيادة العامة ذاتهم

طوالي ادي شلوت ورد عليهو أنو نحن كشعب سوداني مع الجيش ولو فضل جندي واحد رافع علم السودان في شرفة باب القيادة العامة نحن معاهو يعني نحن مع الجيش بس ✋…

عشان كدا يا الجنجويد ما ترهقوا روحكم بالفيديوهات ساي

إنتوا إنتهيتوا وباقيكم دا العاقل فيهم سرق ونهب وغنّم وشاف ليهو طريقة مخارجه رجع بلدو ..

أما الطُرش من الجنجويد ياهم وقود الحرب الفضلوا ديل

يموتوا ويبلهم الجيش دا كدا لما يشوفوا كتاب …

نحن مع الجيش في كل الأحوال ..

نصر الله الجيش

وهزم الجنجويد

بل بس

عائشة الماجدي