نزار العقيلي: (كلينيكس الكيزان).. ظهور كيكل في المشهد يعني إن حميدتي وعبدالرحيم اصبحوا في خبر كان





في بداية المعركة ذكرت بوضوح إنو المدعو كيكل قائد قوات درع السودان شغال مع الدعم السريع بي تحت التربيزة و كنت وقتها اول زول يتكلم عن خيانة كيكل (بوضوح) لانو ما بعرف ( للتلميح ) و استحملت وقتها هجوم اهل و اصدقاء كيكل على شخصي الضعيف .

كيكل ده يا جماعة ذي ما قلت ليكم قبل كده انو زول بتاع تهريب و تجارة السلاح و المخدرات و البشر و اي حاجة وسخانة ممكن يتم ليك الشغل فيها و يقبض حقو .. ظهور كيكل في المشهد السوداني بداء ايام تمرد مالك عقار في النيل الازرق وقتها كيكل شارك مع الجيش بي سلاح و مجموعات ضد قوات مالك عقار و الكيزان احتفوا بي كيكل و ركبوا ليهو رتبة عسكرية شرفية و لاحقا” الجيش قلعها منو .. امثال كيكل و حميدتي بيناتهم روابط مشتركين فيها .. ( التهريب ، السلاح ، المخدرات ) ..

اها العقلية الأمنية الكيزانية وقتها كانت بتستخدم امثال كيكل و حميدتي ذي ورق الحمامات .. بنضفو بيهم الوسخ بتاعهم .. امثال كيكل و حميدتي بالمئات و في كل المجالات و المهن استخدموهم الكيزان اسواء إستخدام و في النهاية دائما بجدعوهم في الزبالة .. المرة دي الوضع اصبح مختلف لانو المناديل الورقية دي اصبح الداعم و المتحكم فيها فصيل كيزاني كبير جدا” عشان كده اصبحت المناديل بتهدد الدولة و جيش الدولة بي كل ثقة و قوة عين .. حتى صغار المناديل امثال الربيع و بقال و اولاد الضي اصبحوا بهددوا الجيش السوداني بكل ثقة .. اوعكم تتخيلوا انو الناس الكانت بتطلع تهدد الجيش دي شجاعة منهم .. ابدا” والله .. بداية من وجدي صالح و الجوخ و حسن سفارات مرورا باولاد الضي و بقال … كلهم مستندين على فصيل كيزاني كبير .. كلهم كانوا ولا زالوا مناديل كيزانية تمت صناعتها في الغرف الأمنية سابقا” .

مافي زول يتخيل انو كيكل عندو قوات او الصوارمي عندو قوات .. مافي زول فيهم عنده قوات حقيقية .. القوات الحقيقية هي المليشيا و ديل مجرد واجهات .. مافي زول يقول لي انو الصوارمي كان بيقول انو مع الجيش .. كيكل برضو كان بيقول انو مع الجيش .

الصوارمي قال انو قواته حقيقية و موجودة و انو عندهم سلاح ما عند زول و انو الكيان بتاعهم ده تم إنشاءه لخلق توازن و حماية لاهل الشمال و الوسط و كردفان .. هسه وين الصوارمي ؟؟ ما شايف الانتهاكات البتحدث في كل السودان ؟؟ ما شايف المليشيات داخل حجر العسل و حدود الجزيرة ؟؟

على فكرة .. الصوارمي و كيكل لامن كانوا بيقولوا انهم خلف الجيش كانوا صادقين .. بس في الحقيقة هم قاصدين الجيش البدون برهان و كباشي و العطا .. دي نفس تصريحات المليشيا .. بيقولوا انهم ما ضد الجيش .. ضد قيادات الجيش .. دي نفس تصريحات القحاطة .. كلهم بيتفقوا على حاجة واحدة و هي جيش بدون برهان و كباشي و العطا .

الصوارمي لو ما طلع و اعلن موقفه الواضح خليكم متاكدين انو ح يكون واقف وراء كيكل و البيشي و شوتال و كل المناديل الداعمة للمليشيا .

اخطر حاجة ممكن نستشفها من ظهور ابو عاقلة كيكل مع قوات المليشيا هي إنو المليشيا الآن اصبحت بدون قيادات تماما” .. ظهور كيكل في المشهد علانية بيعني إنو حميدتي و عبد الرحيم اصبحوا في خبر كان و إنو الآن بداء التجهيز لخلافة آل دقلو .. آل دقلو ( إنزقلو ) .. و الربيع بيجهز نفسه لخلافة الماهري و كيكل لخلافة حميدتي و البيشي لخلافة عبد الرحيم .. و دقي يا ميزيكا .

#آل_دقلو_انزقلو

قربت

صفرجت

البل ، البل ، البل

نزار العقيلي