



شغل يوم الثلاثاء دة شغل نقاط حاكمة ساكت. لسة مرحلة انقضاض الجيش ما بدت. لكنه اثبت دقة التنسيق العملياتي. كشف دقيق لكامل منطقة العمليات. نجاح التحرك المتزامن رغم بعض الخسائر بسبب عدم الالتزام بالخطة. سيطرة قوات العمليات الخاصة على الميدان.

وكذلك كشفت ان العدو قد تحول تماما للدفاع. عدم قدرته على الفزع. ضعف كثافة النيران. ضعف تدريب المقاتلين. عدم القدرة على المناورة والالتفاف.

#وما النصر الا من عند الله.

أسامة عيدروس

