ناس لا للحرب أمشوا للدعامة قولوا لهم امرقوا من بيوت الناس ورجعوا ممتلكاتهم





الناس البقولو لا للحرب

البقولو تفاوض و صلح و كلام زي ده

أمشوا للدعامه وجهوا خطابكم للجماعة ديل

قولو ليهم امرقوا من بيوت الناس رجعوا للناس ممتلكاتكم و اي زول يرجع لمكانو و حقو

تلقائيا

حتلقوا الحرب دي وقفت

الآن الشعب السوداني ده مظلوم من هذه الشرذمة التي سفكت دمه و نهبت ماله و انتهكت أعراضه

و الجيش السوداني جزاه الله خيرا الآن يقوم بالدفاع عن مواطنيه

اي زول يصور الحاصل بغير كده

ده زول مجافي للحقيقة و متعمد يغير الواقع

مصطفى ميرغني