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ناس لا للحرب أمشوا للدعامة قولوا لهم امرقوا من بيوت الناس ورجعوا ممتلكاتهم
الناس البقولو لا للحرب
البقولو تفاوض و صلح و كلام زي ده
أمشوا للدعامه وجهوا خطابكم للجماعة ديل
قولو ليهم امرقوا من بيوت الناس رجعوا للناس ممتلكاتكم و اي زول يرجع لمكانو و حقو
تلقائيا
حتلقوا الحرب دي وقفت
الآن الشعب السوداني ده مظلوم من هذه الشرذمة التي سفكت دمه و نهبت ماله و انتهكت أعراضه
و الجيش السوداني جزاه الله خيرا الآن يقوم بالدفاع عن مواطنيه
اي زول يصور الحاصل بغير كده
ده زول مجافي للحقيقة و متعمد يغير الواقع
مصطفى ميرغني
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