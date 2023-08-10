فيسبوك

ناس لا للحرب أمشوا للدعامة قولوا لهم امرقوا من بيوت الناس ورجعوا ممتلكاتهم

2023/08/10
مصطفى ميرغني

الناس البقولو لا للحرب
البقولو تفاوض و صلح و كلام زي ده
أمشوا للدعامه وجهوا خطابكم للجماعة ديل
قولو ليهم امرقوا من بيوت الناس رجعوا للناس ممتلكاتكم و اي زول يرجع لمكانو و حقو
تلقائيا
حتلقوا الحرب دي وقفت

الآن الشعب السوداني ده مظلوم من هذه الشرذمة التي سفكت دمه و نهبت ماله و انتهكت أعراضه
و الجيش السوداني جزاه الله خيرا الآن يقوم بالدفاع عن مواطنيه
اي زول يصور الحاصل بغير كده
ده زول مجافي للحقيقة و متعمد يغير الواقع

مصطفى ميرغني

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/10