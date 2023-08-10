سبق وان قال لكم علي كرتي بأن مصير بعثة فولكر مكانُ بدرج مكتب آمن ولن ترى النور ؟





من روايات الحاضرين عن الظل 🌹

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد !!

قدم مندوب السودان الدائم للأمم المتحدة تنويراً عن مٌجريات الأمور بالسودان كان لخطابة حظ وافر من الإتزان والقوة وتأكيد على بعض الجوانب المهمه أولها أن السودان كدوله سيختلف تمامآ عما كان عليه من حيث الرؤية الكليه وتعاطيه مع قضايا الداخل وتعاملاته مع الخارج وأن لن يكون سودان الأمس المُمتطى كالجواد على ظهره السرج كما أن السفير دفع بمؤشرات للإتجاه نحو التكنوقراط ومغادرت الإقتسام والمزايدات وتهيئة البلاد لعملية التعداد والإنتخابات !!

لم يكتفي السودان عند هذا الحد فقد نال السيد #فولكر نصيبه من صاع البركاوي المُحسن وأخذ تصريح رسمي بأنه إذا أدلى سيتجه السودان نحو إنهاء عمل البعثة كلياً ،،

من هذه الزاوية وفيما يختص بفولكر إستوقفتني ذاكرتي أمام برنامج الأستاذ الطاهر التوم عندما إستضاف أمين تنظيم الحراك الإسلامي السياسي قبل عام تقريبآ ومن ضمن نقاط الحلقة أورد الطاهر سؤالاً من هذا الجانب فقال للرجل المُستضاف : ماهو تعليقكم حول عمل بعثة يونتمس؟ والسؤال هُنا موجة لرجل الظل الأول ( كرتي ) فكانت إجابته بأن هذه البعثه لم تكن برغبة السودانيين بل هي أتت بناءً على طلب من حكومة حمدوك وهذه البعثه تعمل بشكل خاطئ لأنها إنحازت لجهه وتركت جهات أخرى ونحن في (إشارة لتنظيمه ) نعمل جاهدين على أن لاتنجح ثم قال رجل الظل ،، كرتي ،، أبشر الشعب السوداني وأقول له بأن هذه البعثه سيكونُ مصيرها مكانُ بدرج مكتب آمن ولن ترى النور ؟

بهذه الكلمات أنهى كرتي لقائه مع الطاهر ولم يزد على ذلك ،، تسارعت الأيام وأتى اليوم الذي قد نحتاج بأن نتسائل حوله عن طرائق ممارسة السياسه مابين الخصمين سواءً كانوا من اليمين أو اليسار ماهي الدوافع التي أجبرت فولكر بأن يختار شق المركزي ليتكئ عليه ؟ هل لفولكر بيرتس سابق عمل مع مجموعات القوى السياسية الإسلاميه ؟ أم أنه أتي إلى السودان وفق رؤية تمثل غيره ولاتمثل الأمم المتحدة؟ هل الأمم المتحده عبر مبعوثها فولكر كانت ترى بأن مدخل الحل لقضية السودان هو إقصاء تنظيم أثبت في عدد من المواقف بشهادة بعض قوى المركزي نفسهم بأنه تنظيم متجزر وله عمق مجتمعي من الصعوبة بمكان إجتزاز جذوره وقتلها ولو على سنين وأيام الإنتقاليه المعدودة ؟ أم أن فولكر كان بيدقاً لقوى المركزي يُنفذ ماتريدة وماتُمليه علية دون أن تضع إعتبار لموقع فولكر بأنه مفوض من الأمم المتحدة لحل قضية السودان وليس مفوضُ من نفسه او من مجموعة المركزي حتى يُلبي رغباتها ويترك الحلول الناجعه والناجحه خلف ظهرة !!

إذا كانت قوى المركزي مؤمنه بأن كل فعل كان يعطل عمل حكومة الثورة هو نتاج لفعائل الدولة العميقه وتآمر النظام السابق فلماذا لم تُحزر فولكر وتقول له بأن هذا الظل قادر على إزاحة الأجسام الفاعله والحاضرة وسيُزيحك من منصبك كمبعوث لبعثة يونتمس كما أزاح حكومه حمدوك الأولى والثانيه وأقام إنقلاب بتاريخ 25 إكتوبر؟ ألم يكن الأجدى للحاضرين منكم بأن تلفتوا إنتباه الرجل من أقوال رجل الظل الأول عندما قال لكم بأن مصير بعثة فولكر مكانها درج مكتبٍ آمن ؟ متى ستؤمنون بأنكم قد أقمتم جداراً من الخرسان الصلد وحصنتم تنظيم الإسلامين السياسي ومنحتموه قوة لم يكن يتخيلها هو نفسه حتى أتى اليوم الذي سنقول فيه ونحن عاجزون بأن هنالك ظٍل غير مرئي ظًل أكثر فاعلية من قوى ثورة كانت حاضرة وليس لها ظل ،، ظللنا نتحدث ونحذر من مغبة الصبينه السياسيه حتى صدق كرتي وسقط فولكر !!

للسياسة سائسون ليس بالضرورة أن يكونوا حاضرون فإن أجاد السائس قيد خيله وتوسيع خياله قد لايحتاج للحضور وسيكتفي بالظل فقط !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد !!