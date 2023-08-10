عائشة الماجدي: بقال أنت كمان ما تقلب الهوبا في الكذب





بقال أنت كمان ما تقلب الهوبا في الكذب—-

قلت لي ضربو بيتك بالهاون من بعد ١٣٠ كيلو !

هي ولاية الخرطوم كلها كم في كم يعني مقياسها الهندسي كم !

كم كيلو كلها

والغريبة في أمرك وكذبك البواح أن الضربة أصابت الهدف البيت ولم تُصيب اي مواطن ودا إعتراف ضمني منك بأن الجيش والجياشة يضربوا الهدف بالمللي ..

وبكدا أثبت انه لم يتضرر أي مواطن من ضربات الجيش ودا أثبات أن الجيش حريص علي المواطنين وممتلكاتهم ..

ما زي الجنجويد كتلوا الناس بضرب القذائف والصواريخ !

غايتو يا بقال جبت قون عكسي في مليشيا الدعم السريع بإمتياز !!

بقال ما تكون زول إمعة وتمشي مع المرتزقة ديل أنفض يدك وسلم روحك بكل أدب للجيش واحفظ سلامتك …

قلت لي كم 130 كيلو 🤣

الزول حاظرني وصلوا لي البوست دا بالله …

وبعدين يا بقال أنت عرفت كيف ضرب البيت الجيش ما ممكن

ناسكم الجنجويد الشُتر ديل

بقال

ما كلمتك من ضرب الهوان علي بيتك هم الجنجويد الشُتر خاب هدفهم بطريقة ضرب عشوائي

وعلي حسب كلامك أن الضربه من 130 كيلو وديل الجنجويد عشان ما بعرفوا مساحة الخرطوم الكلية كم ..

الجياشة حافظين الخرطوم بالمتر وبالملي

المهم يا بقال بطل كذب وأبقي راجل واطلع قول الجنجويد ضربوا بيتي بهاون طائش 😎

مؤقت

ودو البوست ل بقال 😌

عائشة الماجدي